“Celui qui a dit ça à propos de Doncic est le plus grand génie du basket”

Luka Doncic a qualifié la Slovénie pour les Jeux olympiques, mais les nouvelles à son sujet ne se sont pas arrêtées en cours de route. Surtout, avec les États-Unis comme centre de production. Dallas Mavericks, sa franchise, est à un tournant. Il veut entourer au mieux son franchise player et, pour l’instant, a entamé la reconstruction à travers Jason gamin et Nico Harrison. Le premier, en tant que nouvel entraîneur ; le second, en tant que nouveau directeur général. Les deux, comme les morceaux d’un nouvel engin qui casse, à la racine, avec tout le précédent : la période la plus brillante de son histoire, avec Rick Carlisle sur le banc et Donnie Nelson dans les bureaux.

Au milieu de tout ce qui est, les rumeurs n’acquièrent pas seulement des connotations sportives. En fait, la première pièce de dominos, un article de Tim Cato et Sam Amick dans .Il s’agissait plutôt de relations personnelles internes à la franchise. Dans ce document, Haralabos Voulgaris, directeur de la recherche et du développement quantitatifs, était directement visé. Dans le même temps, la possible mauvaise relation de cela avec Doncic a été soulignée. Dans la même lignée, les voix qui ont révélé des divergences entre le Slovène et Kristaps Porzingis n’arrêtent pas d’insister. “Porzingis et Doncic ne s’aiment pas”, a récemment déclaré Tim MacMahon d’ESPN.

Maintenant, c’est un partenaire qui a parlé. Brian Windhorst, dans une interview accordée au 105.3 The Fan, n’a pas eu de mots très gentils avec l’ancien joueur du Real Madrid. “Je pense que Luka est peut-être une personne difficile. C’est un grand joueur, mais quand vous regardez les Mavericks jouer, il aboie après l’entraîneur, il aboie contre ses coéquipiers, il aboie contre les arbitres. Il aboie toujours pour quelque chose. Il peut vraiment être un gars irritant“, a assuré. Un chapitre de plus d’un été, celui des Mavericks, auquel peu de repos l’attend.

Tout cela a amené Sasa, le père de Doncic, à être sarcastique à propos de la situation. Il n’aime pas tout ce qui entoure son fils, ce qu’il a voulu démontrer avec ironie. Interrogé sur les révélations de Windhorst, Sasa a répondu : “Je ne sais pas. Peut-être que ce journaliste est probablement le plus grand génie du basket-ball. Alors s’il vous plaît, ne me posez pas de questions à ce sujet.” assuré dans les déclarations recueillies par le média Clutch Points.

Sasa ne s’est pas arrêté là et a assuré que son fils, star du basket, vit un grand moment sportif et personnel. “Je vous le dis, ce qu’il fait en NBA est plus que génial. Je parle comme un fanatique du basket. En tant que père, je suis très fier de lui. Il n’a peur de personne. Il a le cœur et le courage de le comparer à tout le monde. Ce qu’il fait à 22 ans en NBA, en tant que joueur européen, je pense que personne ne le fait.”