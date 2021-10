Conseillant à Rajnath de licencier la personne qui a écrit son discours, Owaisi a déclaré qu’il n’était pas bon d’avoir des « conseillers qui ont une relation savarkarite avec la vérité ».

Les remarques du ministre de la Défense Rajnath Singh suggérant que Savarkar a déposé une demande de grâce sur les conseils du Mahatma Gandhi ont déclenché une tempête politique avec des partis d’opposition accablant le BJP au pouvoir. Aujourd’hui, le chef de l’AIMIM et député d’Hyderabad, Asaduddin Owaisi, a interrogé Rajnath Singh tout en disant que la personne qui a écrit le discours du ministre devrait être licenciée.

Owaisi a également partagé une lettre écrite par le Mahatma Gandhi à Veer Savarkar et a affirmé qu’il n’y avait aucune mention de la demande de grâce.

« Sir Rajnath Singh, vous avez dit que les demandes de miséricorde rampantes de Savarkar étaient sur les conseils de Gandhi. 1. Voici la lettre à Savarkar de Gandhi. Aucune mention de pétition aux Britanniques implorant clémence, clémence et promettant d’être un fidèle serviteur de la couronne. 2. La première pétition écrite par Savarkar date de 1911, SEULEMENT 6 mois après son arrivée en prison. Gandhi était alors en Afrique du Sud. Savarkar écrivit à nouveau en 1913/14. Le conseil de Gandhi date de 1920. 3. Est-ce un mensonge que ce « Veer » a rejeté le drapeau tricolore et voulait Bhagva comme drapeau ? (juillet 1947) », a déclaré Owaisi.

Owaisi a également cherché à contrer l’affirmation de Rajnath selon laquelle Savarkar définissait les hindous comme quiconque considérait l’Inde comme une patrie ou une patrie.

« Dans votre discours d’hier, vous avez mentionné que Savarkar définissait l’hindou comme toute personne pour qui l’Inde était la patrie ou la patrie. Cependant, Savarkar, en tant qu’homme aux prouesses intellectuelles limitées, avait en fait défini l’hindou comme quelqu’un pour qui l’Inde était la patrie ET la terre sainte. À son avis, l’Inde n’était pas la terre sainte pour les musulmans et les chrétiens et ils ne pouvaient donc pas être pleinement fidèles à l’Inde. Que pensez-vous de cela en tant que ministre de la Défense ? Souscrivez-vous à cette théorie ? », a déclaré Owaisi.

#REGARDER | Des mensonges ont été répandus sur Savarkar. À maintes reprises, il a été dit qu’il avait déposé des demandes de grâce auprès du gouvernement britannique pour demander sa libération de prison… C’est le Mahatma Gandhi qui lui a demandé de déposer des demandes de grâce : le ministre de la Défense Rajnath Singh lors du lancement d’un livre sur Savarkar y’day pic.twitter .com/Pov4mI0Ieg – ANI (@ANI) 13 octobre 2021

Conseillant à Rajnath de licencier la personne qui a écrit son discours, Owaisi a déclaré qu’il n’était pas bon d’avoir des « conseillers qui ont une relation savarkarite avec la vérité ».

Owaisi a également allégué que les dirigeants du BJP présentent une histoire déformée. « Si cela continue, ils supprimeront le Mahatma Gandhi et feront de Savarkar le père de la nation, qui a été accusé du meurtre du Mahatma Gandhi et a été déclaré complice de l’enquête du juge Jeevan Lal Kapur », a déclaré Owaisi.

