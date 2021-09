Celui qui est toujours là… Les cotes de Luis Suárez contre le meilleur buteur de la Liga

24/09/2021 à 12h15 CEST

Karim Benzema est le favori incontesté pour remporter le meilleur buteur cette saison. C’était déjà avant de commencer la campagne, après plusieurs années dans l’ombre de Leo Messi, mais après six jours c’est encore plus. Le Français a jusqu’à présent huit buts en Liga, est dans un état brutal et il n’est pas exclu qu’il puisse affronter Messi et Lewandowski au Ballon d’Or.

Cela signifie-t-il que Benzema n’aura pas d’opposition chez le meilleur buteur ? Bien au contraire. Que l’attaquant du Real Madrid remporte le prix est, selon les cotes de Betfair, un [1.5], mais il y a ensuite une série de joueurs qui peuvent se battre pour le meilleur buteur, soit en raison d’une baisse du score de Benzema, soit en raison d’une blessure.

Celui qui a été placé comme favori dans cette liste est Luis Suarez. L’Uruguayen a marqué deux buts contre Getafe, portant son compte à trois cette saison, loin des huit de Benzema, mais a montré qu’il avait de la poudre à canon pendant un certain temps. Lorsqu’un ballon de l’Atlético de Madrid tombe dans la surface, il est toujours prêt à l’envoyer dans la cage.

Ses statistiques le soutiennent également. La saison dernière, il a marqué 21 buts et dans toutes les campagnes à Barcelone où il a disputé plus de 30 matches de championnat, il a toujours dépassé les 20 buts. C’est la clé pour l’Uruguayen, être en bonne santé. Si les blessures ne l’arrêtent pas, la chose logique est qu’il serre la clôture avec Benzema et choisit de prendre le meilleur buteur, donc son quota actuel de [13.0] cela peut être très rentable à long terme.

D’autres candidats sont Vinicius Junior (à [13.0]), Memphis Depay (à [17.0]) et Mikel Oyarzabal (à [17.0]).