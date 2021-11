« Celui qui n’a pas rendu les billets pour la tournée Extremoduro, qu’il se réveille »

11/06/2021 à 21:12 CET

Ruben López

Tournée Robe Iniesta en Espagne pour présenter son troisième album studio solo en direct : ‘Maïeutique’, un album « plus guitariste » que les précédents et conçu comme une sorte de second volet du LP Extremoduro ‘La loi innée ‘. L’ex-leader du groupe d’Estrémadure débarque avec un grand groupe – le meilleur qu’il ait jamais eu, selon ses propres mots – pour offrir un spectacle de près de trois heures dans lequel il y a aussi de la place pour des chansons d’Extremoduro.

Jouer avec le public debout est-il une motivation supplémentaire ?

Nous l’attendons depuis longtemps. Il est très évident que les gens peuvent danser et bouger à leur propre rythme, c’est ce qu’est un concert de rock. Ces sensations et vibrations qui sont créées devant ont été perdues. Quoi qu’il en soit, les concerts avec les personnes assises ne se sont pas aussi mal passés que je le pensais au début. Le public l’a apprécié et nous aussi, même s’il n’a pas de comparaison avec cela.

‘Mayutica’, d’ailleurs, est un sacré disque de guitare et il se prête à prendre du plaisir debout.

Exactement. L’album est très bien sorti et ça n’avait pas beaucoup de sens d’écouter ‘danser comme une pute folle’ et d’être assis sans pouvoir bouger. C’était une incongruité. En fait, c’est mon album solo le plus funky et guitare. Cela a été grandement influencé par l’arrivée de Woody Amores (le nouveau guitariste du groupe). Votre entrée a tout changé un peu. Aussi les chansons des deux albums précédents.

Est-ce que « Mayrapeutics » marque un avant et un après dans votre carrière ?

Je ne le vois pas beaucoup non plus, vraiment. Chaque album sort d’une manière pour moi. Le changement le plus important est peut-être le type d’instrumentation qui figurait sur les deux albums précédents. La guitare était jouée par moi-même et nous avions accordéon, clarinette… Cet album est d’une manière différente, plus proche de ce que j’ai toujours fait.

Les chansons de ‘Mayrapeutics’ ont été composées en 2018. Quand avez-vous réalisé que vous pouviez être devant une deuxième partie de ‘La ley innata’ ?

C’était petit à petit. Je ne prévois rien au moment de composer et au début je ne savais pas si c’était une seule œuvre ou 17. Au final on a tous vu que ça avait du sens, même si bien sur ce n’est pas comme la deuxième partie d’un film. Les deux albums y sont pour quelque chose, même s’il y a des moments où ils parlent des mêmes problèmes mais de points de vue différents et dix ans plus tard.

L’amour monopolise les paroles de ‘Maieutica’.

Eh bien, les métaphores sont là aussi. Au final, chacun doit interpréter les thèmes à sa manière et voir quelles émotions ils génèrent. Mais oui, l’amour est très présent. Je ne sais pas ce qui sortira de moi quand j’écrirai, mais ce qui est clair, c’est que pour que quelque chose soit considéré comme bon, il faut qu’il m’émeuve. Peu m’importe si c’est triste ou joyeux, avec ou sans marche ou un style ou un autre. Si ça m’excite, pour moi c’est déjà valable.

En 2009, il écrit son premier roman « Le voyage intime de la folie ». Il y aura plus?

Oui j’aimerais. C’est une forme de création très reconnaissante. Parce que lorsque vous écrivez de la poésie ou des chansons, le moment de la création est très court, mais lorsque vous abordez un roman, ce processus prend beaucoup de temps et vous l’appréciez beaucoup plus longtemps.

Tour extramodulo

Il a réussi à former un groupe d’un grand niveau…

Pour moi, c’est le meilleur que j’ai eu dans ma vie ou du moins ce sont mes sentiments. Je suis très à l’aise avec eux et j’aime beaucoup ça, et ça se voit. Aussi, je pense que nous sommes plus un groupe. Au début d’Extremo, c’était juste moi, puis c’était Iñaki et moi qui faisions les choses… La façon dont nous avons maintenant avec le groupe est de travailler ensemble sur place sans faire de démos. J’arrive avec les chansons nues et nous commençons tous à jouer et à expérimenter.

Y aura-t-il une tournée d’adieu d’Extremoduro ?

Pas la tournée qui était prévue, bien sûr. Celui qui n’a pas rendu les billets doit se réveiller. Si un jour on peut le faire… eh bien, je ne sais pas. Mais bien sûr, cette tournée ne se fera pas. La société promotrice n’a pas voulu attendre que la pandémie passe pour fixer de nouvelles dates, ce qui était le seul moyen de le faire. Ce qui est clair, c’est que nous ne pouvions pas continuer à être bloqués mois après mois en étant liés à un contrat à vie et sans pouvoir faire autre chose. Et plus encore avec un disque rangé dans un tiroir.

D’ailleurs, je pense qu’il a déjà les chansons de ce qui sera son prochain album solo.

Oui, quelque chose de bien a eu le confinement. Je pense qu’en général pour tous les créateurs cela a été un bon moment pour composer. De plus, lorsque des choses aussi graves se produisent, cela aide également votre tête à bouger. Je pense donc qu’après tout cela, nous allons passer un bon moment avec de nombreuses personnes avec de nouveaux emplois.

La pandémie s’est-elle glissée dans ces lettres?

S’il est présent, il n’a pas voulu. J’ai laissé la tête voler comme toujours… Ce sont des chansons, chacune d’une certaine manière, ce n’est pas un rouleau conceptuel comme Mayeutics.

Quand pensez-vous que ce nouvel album sortira ?

Pour 2023. Cette tournée se termine maintenant en novembre puis nous la reprenons en mai, bien que nous n’ayons toujours pas de dates ni de villes. Dans cet intervalle, nous allons essayer d’enregistrer une ou deux nouvelles chansons et de les sortir comme ça.

J’ai lu qu’il écoute peu de musique. En général ou seulement quand il compose ?

En général, j’entends peu. Mais il y a des saisons que rien, car je pense que plus que de m’enrichir cela peut me contaminer. Quand j’ai fini de composer, j’écoute plus pour m’ouvrir l’esprit, mais en général je préfère avoir ma propre musique en tête. La vérité est que je ne suis pas très au courant de ce qui se fait dans la scène rock. Ce que je vois, c’est que les groupes de rock trouvent ça de plus en plus dur et c’est pourquoi ils sortent de moins en moins. Maintenant, la chose facile règne : un gamin qui chante à la maison avec une base faite et qui baise le cul. Si en Espagne cela a toujours été difficile et que le rock a été une musique minoritaire, maintenant les choses sont encore pires.

Avons-nous Robe depuis un moment?

Je l’espère (rires). Quand j’ai une chanson, je m’impatiente que tout le monde l’entende. Maintenant, par exemple, je suis déjà impatient de travailler avec les nouvelles chansons, et c’est un bon signe.

Lors de cette tournée, ils jouent pas mal de chansons d’Extremoduro.

Ce sont des chansons que j’ai composées tout au long de ma vie et il y en a beaucoup que j’aime et que je continuerai à jouer. Je ne peux pas les oublier comme ça, il n’y a pas de rupture avec tout. Nous le prenons comme nous avons une garde-robe géante, avec beaucoup de thèmes très cool.