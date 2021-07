Celui qui reste de Loki a-t-il menti à la TVA à propos de l’événement Nexus original de Sylvie? Voici ce que le réalisateur nous a dit

Je suppose que le truc, c’est que je ne voudrais jamais arrêter la conversation là-dessus, parce que je trouve ça tellement intéressant. Je pense que mon interprétation, et je peux me tromper, est qu’il ne savait pas ce qui allait se passer à ce moment-là, mais peut-être qu’il lui aurait donné un égal [chance]. Il l’a évidemment retirée de la chronologie pour une raison, alors ça pourrait certainement faire partie du “D’accord, voyons si elle gagne”. Je veux dire, je pense que pour moi, dans ma tête, j’ai toujours l’impression qu’il ne sait pas nécessairement si ce sera la pilule rouge ou la pilule bleue qui finira par être prise. Mais s’il l’alignait, pour au moins leur donner une chance égale de se battre, peut-être. Mais oui, je pense que c’est cool ; J’ai un peu entendu cette théorie, ce qui, je pense, est plutôt amusant. Mais je pense que dans ma tête, j’ai toujours l’impression que quand il enlève son TemPad, il ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, pour lui, c’est très excitant, évidemment.