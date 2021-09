Celui qui s’est échappé pour Liverpool blâme l’échec du mouvement après la réunion de Klopp

in

Nabil Fekir a révélé la véritable cause de l’effondrement de son transfert à Liverpool en 2018 et à quel point il a trouvé la situation “difficile”.

Fekir était sur le point de signer pour Liverpool il y a trois ans dans un transfert qui a enthousiasmé ses fans. Après s’être fait un nom avec Lyon, le milieu de terrain a fait l’objet d’une offre des Reds. C’était un mouvement qui semblait convenir à toutes les parties.

Cependant, avant de pouvoir officialiser son déménagement, l’affaire s’est effondrée. Les raisons à l’époque n’étaient pas claires, mais une théorie était qu’il y avait eu un problème avec son examen médical. Plus précisément, il y aurait eu des inquiétudes au sujet de son genou.

L’absence relative de Fekir d’un record de blessures depuis suggère qu’il y avait peu de raisons de s’inquiéter. En effet, il a maintenant révélé que l’examen médical n’était pas la raison pour laquelle son transfert s’était effondré – mais plutôt son agent.

“C’était un moment sombre”, a déclaré Fekir au Times.

« J’ai vu plein de choses qui n’étaient pas vraies. On disait que le genou m’empêchait d’aller à Liverpool mais ce n’était pas vrai.

« Je suis allé à Clairefontaine [France’s football centre near Paris], et ils ont fait toute la preuve [medical] et le genou allait bien.

« J’ai eu un problème avec mon agent, mon conseiller. C’était l’agent [who was] responsable de la non-conformité de l’accord.

Fekir est finalement resté avec Lyon pour une saison de plus. Liverpool s’était déjà arrangé pour recruter Fabinho et Naby Keita pour renforcer leur milieu de terrain cet été-là, mais le meneur de jeu Fekir leur aurait ajouté une dimension différente.

C’était, bien sûr, quelques mois après avoir vendu Philippe Coutinho à Barcelone. Fekir a peut-être aidé à combler ce vide, bien qu’il n’en ait jamais eu l’occasion.

Il a admis que cela l’avait déçu, surtout après une rencontre positive avec le manager de Liverpool.

“Bien sûr, j’ai été déçu de ne pas aller à Liverpool, très déçu parce que Liverpool est un grand club”, a-t-il déclaré.

« J’ai rencontré l’entraîneur, Jurgen Klopp, et ça s’est bien passé. Après l’avoir rencontré, je voulais encore plus rejoindre Liverpool. C’est une bonne personne.

“C’était vraiment difficile à gérer car je voulais vraiment aller à Liverpool. C’était un moment qui n’a pas été facile pour moi.

Fekir heureux au Real Betis

Après avoir attendu une autre année, le vainqueur de la Coupe du monde Fekir a scellé un départ de Lyon, même si ce n’était pas là où on aurait pu s’y attendre.

Il a signé pour le Real Betis en 2019, faisant partie d’une équipe qui a terminé 15e lors de sa première saison en Liga, mais ensuite sixième la saison dernière. En conséquence, le football de la Ligue Europa sera proposé cette année.

Maintenant âgé de 28 ans, le pied gauche est heureux d’avoir atterri quelque part où il se sent heureux, ce qui l’a aidé à sortir de la déception de Liverpool.

“J’étais triste pour Liverpool mais je vais bien maintenant”, a-t-il déclaré.

« Le Betis est un club familial. J’ai été très bien accueilli ici, et ma famille aussi.

« Ils ont tout mis en place pour que les joueurs se sentent à l’aise. Le Betis est un club avec beaucoup d’histoire, des fans fantastiques.

Fekir était lié à Arsenal ces derniers mois, mais ses commentaires semblent suggérer qu’il est toujours heureux à Séville, où est basé le Betis. Son contrat avec eux court jusqu’en 2023.

