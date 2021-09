Cendres dans le doute alors que le Premier ministre australien dit “pas d’accords spéciaux” pour les familles anglaises, malgré l’appel de Boris Johnson

in

La tournée Ashes de cet hiver a été plongée dans le doute, le Premier ministre australien ayant déclaré que les familles des stars anglaises ne bénéficieraient pas d’un traitement spécial.

L’Australie a des protocoles de voyage COVID-19 stricts, des plafonds sur les arrivées internationales et des places limitées disponibles dans le régime de quarantaine obligatoire des hôtels du pays.

.

Scott Morrison et son homologue Boris Johnson ont parlé de The Ashes cette semaine à Washington

Les stars anglaises ont déjà menacé de se retirer de la tournée à moins que leurs familles ne puissent les rejoindre pour la série des cinq tests cet hiver.

Au cours des 18 derniers mois, les joueurs ont passé de longues périodes loin de leurs familles et dans des bulles sécurisées par COVID afin que le cricket puisse continuer.

Le Premier ministre Johnson a soulevé la question avec son homologue Morrison à Washington cette semaine.

Le couple a dîné et, s’adressant aux journalistes alors qu’il rentrait à New York, M. Johnson a déclaré: “Je l’ai soulevé et il a dit qu’il allait faire de son mieux pour les familles.

« Les joueurs de cricket, c’est très dur d’être loin de leur famille pendant si longtemps à Noël. Il s’est simplement engagé à partir et à revenir avec une solution.

Mais toute chance qu’il y ait du mouvement du côté australien semble peu probable avec les commentaires de M. Morrison.

.

Joe Root et ses coéquipiers anglais ont des réserves quant à un voyage en Australie sans leur famille

J’adorerais voir les Ashes aller de l’avant, comme je l’ai partagé avec Boris hier soir », a déclaré Morrison.

«Mais il n’y a pas d’offres spéciales là-bas, car ce que nous cherchons à avoir, ce sont des personnes vaccinées pouvant voyager.

«Je ne vois pas beaucoup de différence entre les travailleurs qualifiés ou les étudiants qui pourront venir en Australie lorsque vous atteignez ces taux de vaccination.

« Ceux qui viennent dans ce but en ce qui concerne leur profession, qui est de jouer au cricket, je ne vois pas la différence entre cela et quelqu’un qui vient en tant qu’ingénieur qualifié et qualifié ou quelqu’un qui vient pour être prêt à étudier. »

