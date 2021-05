«Cendrillon» avec Camila Cabello sautera les salles de cinéma et en première sur Amazon Prime ⋆ .

Il y a beaucoup de choses merveilleuses à vivre dans un monde technologiquement avancé, mais l’une des plus grandes bénédictions est que la diffusion en continu a presque complètement rendu obsolète le terme: «Directement sur DVD». Les acteurs n’ont plus à souffrir de l’indignité de travailler sur un projet, seulement pour le trouver sans ménagement publié directement sur DVD et jeté dans une poubelle à rabais chez Walmart, avec un autocollant jaune collant de 3,99 $ collé sur leur visage sur la couverture. Désormais, lorsqu’un studio veut sortir un film sans prendre de risque au box-office, il peut le mettre sur un service de streaming, qui peint une image beaucoup plus jolie que celle évoquée par cette poubelle de cinéma à prix réduit éclairée par un halo de frais généraux fluorescents. éclairage. Et c’est là que Camila Cabello Cendrillon remake ira, est au pays du streaming. Plus précisément, Amazon Prime.

Lorsque Cendrillon de Camila a été annoncée en avril 2019, nous avons entendu dire qu’elle avait été lancée par James Corden, et que ce serait une nouvelle version du conte classique de la perte de chaussures. Nous avons également entendu dire que la production était accélérée, peut-être pour capitaliser sur la carrière musicale très chaude de Camila à l’époque. Vous vous souvenez de «Señorita»? Bien sûr, vous le faites. Eh bien, grâce à la pandémie, il saute les théâtres et va directement à Amazon Prime. via la date limite:

Dans son premier long métrage, la chanteuse Camila Cabello sera vue équipée pour la pantoufle de verre sur Amazon Prime. Amazon Studios conclut un accord pour acquérir les droits mondiaux sur le Kay Cannon-a réalisé la comédie musicale Cendrillon de Sony Pictures. Pas encore de date de première, mais le film sera présenté plus tard cette année. Sony Pictures l’avait une fois datée de juillet, mais la pandémie et les vitrines théâtrales sont encore incertaines, en particulier en Europe et en Amérique latine. Sony conserve les droits de la Chine.

Variety note que Sony Pictures a mélangé tout un tas de films en streaming, à l’exception des films dirigés par des super-héros, qui rapportent statistiquement leur argent (car ils sont très populaires, naturellement). Par example, Vivo, un film d’animation mettant en vedette Lin-Manuel Miranda, devait sortir en salles cet été, mais fera désormais ses débuts sur Netflix plus tard cette année.

Cendrillon est réalisé par Kay Cannon et aussi des stars Idina Menzel comme la méchante belle-mère de Camila, Pilote Minnie en tant que reine, John Mulaney, James Corden, et Romesh Ranganathan comme des souris, Jetées Brosnan dans un rôle inconnu, et Billy Porter comme son Fab G (alias fée marraine).

Sony a cependant la bonne idée ici, d’un point de vue financier. Vous ne pouvez tout simplement pas vous attendre à ce que les gens se masquent et déposent 25 $ au multiplex local pour regarder Camila Cabello faire semblant d’être amoureuse d’un beau prince tout en clignotant quand elle le donne gratuitement sur les réseaux sociaux! Et qui se soucie de Cendrillon fuyant le ballon sur le coup de minuit, alors que vous avez déjà des images profondément convaincantes de Camila et Shawn Mendes flâner à un rythme d’escargot dans une rue de banlieue en milieu d’après-midi?

Pic: Sony Pictures