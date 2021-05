Cendrillon d’Amazon: tout ce que nous savons sur la comédie musicale Camila Cabello

Cendrillon aura des chansons originales et des couvertures pop

Je sais, nous avons tous grandi en écoutant «A Dream is a Wish Your Heart Makes», et bien que cette version soit bonne et dandy, je pense qu’il est grand temps que nous entrions enfin dans l’ère moderne et que nous sortions de nouveaux airs de princesse. Et, je ne peux pas penser à une meilleure façon de le faire qu’avec cette version de Cendrillon.

Selon la déclaration publiée par Amazon, Cendrillon aura une combinaison de chansons pop d’artistes contemporains du monde entier, ainsi que de chansons originales écrites par nul autre que Camila Cabello et Idina Menzel eux-mêmes. Avec ces deux génies musicaux au volant, avec l’aide d’artistes pop du monde entier, je suis sûr que la bande originale de ce film n’aura aucune difficulté à atteindre les charts assez rapidement.

Mais, j’admets que si Camila fait un remix de «A Dream is a Wish Your Heart Makes», je l’écouterai sans arrêt.