Cendrillon de Camila Cabello a un nouveau métier… designer ?

Dans la nouvelle bande-annonce, Cendrillon est Elle et a un magasin de robes de danse. Oui, le personnage a même son propre atelier de couture appelé “Ella’s Dresses”.

Il parait ne dépendra pas de sa méchante belle-mèreEh bien, elle a son propre atelier et dans la caravane, vous pouvez voir des dizaines de croquis, des robes partout et nous la voyons sur la machine à coudre.

Cendrillon (2021). (Vidéo YouTube Amazon Prime)

Puis on voit les grandes danses d’époque où elle aspire sûrement à montrer ses créations. Mais après ces données, il ressort que l’emblématique Billy Porter incarne la marraine fée sans sexe et ça ne pourrait pas être plus parfait. En plus de nous donner les looks les plus extra que nous ayons jamais vus sur une fée, il a lui-même la touche impertinente que nous devons entendre en 2021.