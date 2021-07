Cendrillon pleure la mort du claviériste de longue date Gary Corbett

Les membres survivants de CENDRILLON ont commenté le décès du claviériste du groupe en tournée Gary Corbett.

Corbett est décédé le mercredi 14 juillet après avoir lutté contre une forme très agressive de cancer du poumon qui s’était métastasé au cerveau et à la hanche. Son décès est survenu le même jour que le CENDRILLON guitariste Jeff LaBar a été retrouvé mort par sa femme, Debinique Salazar-LaBar, dans son appartement à Nashville.

Jeudi (15 juillet), CENDRILLON chanteur/guitariste Tom Keifer, bassiste Eric Brittingham et batteur Fred Coury a fait la déclaration suivante : « La fin [Wednesday] nuit, alors que nous essayions encore de traiter la triste nouvelle de perdre Jeff, nous avons appris que notre claviériste de longue date Gary Corbett perdu son combat contre le cancer.

“Gary était un musicien talentueux et un bon ami. Il a fait une tournée avec CENDRILLON marche et arrêt pendant de nombreuses années.

« Nos plus sincères condoléances vont à Garyla femme de Lenora et sa famille et ses proches. SE DÉCHIRER Gary.”

Selon LA Weekly, Corbett joué des claviers hors scène et géré les choeurs sur EMBRASSER tournées faisant la promotion de disques vinyles de la fin des années 80 et du début des années 90 “Les nuits folles”, “Chaud à l’ombre” et “Vengeance”. Avant cela, ses crédits comprenaient la co-écriture Cyndi Lauperdans le Top 5 “Elle bop” et travailler avec le groupe solo de l’ancien ÉTRANGER chanteur Lou Gramm, qui a recommandé Corbett à EMBRASSER leader Paul Stanley.

“Il semblait y avoir une tendance dans les années 80 selon laquelle les groupes ne voulaient pas de l’image d’un claviériste sur scène”, Corbett Raconté LA Hebdomadaire. “Certaines personnes pensent que les claviers ne sont pas autant un instrument de rock qu’une guitare. Gène Simmons est définitivement de cet état d’esprit. À chaque balance, si le preneur de son me demandait : “Pourriez-vous me donner quelques notes ?” [Simmons] mettrait immédiatement ses mains derrière son dos et agirait comme s’il faisait du patin à glace autour d’une patinoire.”

Dans son entretien avec LA Hebdomadaire, Corbett a raconté une expérience particulièrement mémorable en jouant avec EMBRASSER au 1988 “Monstres du rock” Festival. “C’était un si grand spectacle qu’ils avaient de grands écrans Diamond Vision de chaque côté de la scène”, a-t-il déclaré. “Donc, quand les gars qui travaillaient avec les caméras sur le côté de la scène se promenaient et filmaient tout, je suppose que personne ne leur a dit qu’ils n’étaient pas censés me filmer. Alors pendant ‘Rock and roll toute la nuit’, je suis là à chanter, à jouer et à m’amuser. Et plus tard, j’ai découvert que j’étais sur les grands écrans devant environ 60 000 personnes, ce qui, je pense, n’a pas rendu les gars très heureux.”

Corbett obtenu quelques Grammy pour son travail avec les légendes du reggae Damien et Stephen Marley.



Malheureusement, nous en avons perdu un autre… pic.twitter.com/dgslxMaXaO – Tom Keifer (@TomKeiferMusic) 16 juillet 2021

