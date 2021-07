Cendrillon sur la mort de Jeff Labar : “Les cœurs lourds ne peuvent pas commencer à décrire le sentiment de perdre notre frère”

Les membres survivants de CENDRILLON ont commenté le décès du guitariste du groupe, Jeff LaBar.

LaBar a été retrouvé mort par sa première femme, Gaile LaBar-Bernhardt, mercredi dans son appartement de Nashville. Il avait 58 ans.

Chanteur/guitariste Tom Keifer, bassiste Eric Brittingham et batteur Fred Coury a publié la déclaration suivante mercredi soir : « Les cœurs lourds ne peuvent pas commencer à décrire le sentiment de perdre notre frère Jeff. Le lien entre nous au fil des décennies de création musicale et de tournées dans le monde est quelque chose que nous partageons de manière unique en tant que groupe. Ces souvenirs avec Jeff sera à jamais vivant dans nos cœurs. C’est inimaginable qu’un de nos frères de groupe nous ait quittés.

“Nous envoyons sa femme Debinique, son fils Sébastien, famille et amis nos plus sincères condoléances.

“JeffLa mémoire et la musique de s seront avec nous pour toujours.

“Nous tous – le groupe, la famille et la direction – apprécions l’immense effusion d’amour. Repose en paix, Jeff.”

Même si CENDRILLON n’a pas sorti de nouvel album studio depuis 1994 “Toujours grimper”, le groupe a recommencé à jouer des spectacles sporadiques en 2010, mais a été largement inactif ces dernières années alors que Keifer concentré sur sa carrière solo.

De retour en 2016, LaBar blâme accepté pour CENDRILLONpériode d’inactivité prolongée de , expliquant que son “problème d’alcool” a provoqué une rupture entre lui et ses camarades de groupe. Il a dit “Un autre podcast FN avec Izzy Presley”: “Je ne peux que spéculer, mais je crois que tout est de ma faute. Ce n’est un secret pour personne que j’ai eu un problème d’alcool. Et il a montré son visage laid sur l’un de ces [cruises that CINDERELLA played]. Je suppose que c’est ce qui a causé une rupture… Quand je suis tombé sur l’un de ces bateaux de croisière devant tout le monde – comme, en gros, OD’d – c’est à ce moment-là que le groupe, et surtout À M, a pris note et s’est dit : ‘C’est quoi ce bordel ?'”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était sobre au moment de l’entretien, LaBar a dit: “Non, je ne le suis pas. Quel est le problème. Quel est probablement le problème. Comme je l’ai dit, je ne peux que spéculer, parce que je ne parle plus aux autres gars. Je parle à Fred de temps en temps. Éric habite à 20 minutes de chez moi. Nous n’avons pas parlé ces derniers temps, mais Éric et j’ai été le plus constant de tous mes camarades de groupe au cours des 32 dernières années. C’est juste À M et moi qui ne parle plus. Et je ne peux que spéculer qu’il est très déçu et ne veut pas me voir mourir. Il ne veut pas me voir mourir.”

LaBar a poursuivi en disant que le style de vie des tournées « alimentait [his] l’appétit pour la fête… jusqu’aux années 80. » Il a expliqué : « J’ai une histoire. Il n’y a pas que ces problèmes passés. J’ai des antécédents de consommation d’alcool et de cocaïne… Dans les années 80, c’était l’abus de cocaïne. Dans les années 90, c’était l’héroïne. J’ai traversé toutes les phases de cliché qu’une rock star pouvait traverser. Ce n’était tout simplement pas très médiatisé. J’ai été arrêté, j’ai suivi une cure de désintox, j’ai fait toutes les choses MOTLEY CRUE a fait. Je ne l’ai tout simplement pas rendu public. J’ai été MOTLEY CRUE et GUNS N’ ROSES tout en un. En tant que groupe, nous avons essayé de cacher notre linge sale, et la plupart de notre linge sale était moi. Nous n’avons pas essayé de le cacher ; nous ne l’avons tout simplement pas rendu public. Nous n’avons tout simplement rien dit aux gens. ‘Oh oui, Jeffest en cure de désintoxication. Jeffest en prison. Jeff‘est dans… peu importe.’ Nous ne l’avons tout simplement pas rendu public. En fait, nous l’avons gardé pour nous. C’était notre famille. C’était notre entreprise familiale, et c’est ainsi que nous la traitions.”

Malgré le fait qu’il n’avait pas parlé à Keifer pendant quelques années avant la “Un autre podcast FN avec Izzy Presley” entrevue, LaBar a déclaré qu’il n’en voulait pas à son ami de longue date et compagnon de groupe. “Je comprends pourquoi il ne répond pas à mes appels et je ne le blâme pas”, a-t-il déclaré. “Je comprends. Et hé, vous savez, il a été le talent majeur de CENDRILLON tout ce temps, et il mérite d’être en solo. Ne mérite pas d’être en solo, mais, vous savez, c’était inévitable pour lui d’aller en solo. Il n’est qu’un de ces gars – chanteur principal, auteur-compositeur principal. Il est inévitable qu’il aille en solo et qu’il se jette [laughs], jette le poids mort.”

Keifer Raconté RockRevolt Magazine que “certains problèmes” au sein du groupe – “qui remontent à des décennies” – avaient effectivement mis le groupe à l’écart au cours des dernières années. Il a expliqué: “Nous avons pris des mesures assez extrêmes pour redresser le navire et réparer les choses, et nous avons fait un pacte en tant que groupe en 2012 que nous ne ferions rien en tant que groupe jusqu’à ce que les problèmes soient résolus. tête. Les problèmes ne sont pas résolus, c’est tout ce que je peux dire à ce sujet.”