Cenk Uygur s’éteint sur Biden, Pelosi, Schumer et Jayapal

Cenk ouïgour n’a épargné aucun leader démocrate lundi soir après l’échec apparent du projet de loi Build Back Better.

Le fondateur des Jeunes Turcs est allé dur après le président Joe Biden, Locataire de maison Nancy Pelosi, chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, et Rép. Pramila Jayapal pour leur stratégie ratée visant à faire adopter le projet de loi de dépenses massif, un texte législatif important que le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin a récemment annoncé qu’il ne soutiendrait pas.

« Votre stratégie a été un échec épique. Il n’y a aucun moyen de contourner cela », a déclaré Uygur. « Nous ne sommes pas comme le reste des médias. Nous ne mentons pas au nom des puissants. Nous tenons les puissants responsables. Jayapal, Biden, Pelosi, Schumer, ce sont tous des ratés ! Ils n’ont rien obtenu et ont eu une stratégie terrible.

Co-hôte Ana Kasparian a fait écho Uygur, décrivant Manchin comme « … plein de lui. Il ment au peuple américain et est capturé par les intérêts des entreprises et les intérêts financiers. »

Kasparian a apporté les reçus et a joué une interview entre Uygur et Rep. Ro Khanna à partir de novembre de cette année, où Uygur a souligné que les progressistes votant pour le projet de loi bipartite sur les infrastructures entraîneraient une perte de poids pour les progressistes dans la négociation de Build Back Better. Khanna a défendu la décision de voter en faveur du projet de loi sur les infrastructures.

L’annonce de Manchin sur Fox News a prouvé qu’Uygur avait raison dans sa prédiction. Uygur a déclaré à propos de Khanna: « Il a dit » Nous allons voter oui parce que nous croyons que Biden et Manchin vont faire la bonne chose parce que Biden a dit qu’il le fera. « » Uygur a ajouté: « Ne croyez pas leur lampe à gaz. Éloignez tout le monde des informations sur le câble ! »

« À ce jour, ils ne parlent toujours pas de ses donateurs », a déclaré Uygur à propos des médias grand public, expliquant que les donateurs de Manchin ne sont jamais évoqués, ni n’évoquent la popularité des dispositions auprès des électeurs de Virginie-Occidentale.

Pour en revenir à Jayapal, Uygur a déclaré: «Si vous pensez que c’est la victoire, alors vous ne devriez certainement pas être le leader car apparemment, vous pensez que l’échec est la victoire. Je ne veux plus d’échec. Quelles priorités progressistes avez-vous adoptées ? Vous avez renoncé au salaire minimum de 15 $, qui était notre priorité la plus basse. Vous l’avez abandonné dès le premier jour. Vous avez abandonné chacune de nos priorités ! »

« Ils travaillent tous pour des entreprises donatrices et ils sont assis ici à essayer de mettre du rouge à lèvres sur un cochon le lendemain de leur échec », a conclu Uygur à propos de Jayapal, Biden, Schumer, Pelosi et des médias grand public.

Regardez ci-dessus via Young Turks.

