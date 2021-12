CensorTrack avec TR : Big Tech DÉTESTE NOL !

C’est l’épisode dix-sept de la dernière série de vidéos de MRC, CensorTrack avec TR. Cette semaine, nous parlons de la façon dont Big Tech agit comme le Grinch en censurant le contenu pro-chrétien et pro-Noël.

En décembre dernier, la page Twitter de la Pro-Life Action League a annoncé son événement annuel « Nationwide Peace In The Womb Christmas Caroling ». L’événement a lieu devant les cliniques d’avortement locales tout au long du mois de décembre. Twitter a mis un filtre de contenu sensible sur la publicité.

En 2018, Facebook a placé un filtre de contenu sensible sur une image du Père Noël agenouillé à côté de l’enfant Jésus. À peu près à la même époque, un rapport de Snopes suggérait qu’appeler un filtre de contenu sensible « censure » ​​était une « exagération ». Cependant, les filtres de contenu sensible suppriment le contenu et limitent la portée. En 2018, Facebook a affirmé que la censure des images du Père Noël et de l’enfant Jésus était une erreur, mais en 2020, la même image était toujours censurée.

La page Facebook vérifiée de l’Insurrection légale a publié un article commémoratif des soldats qui ont combattu la veille de Noël 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l’article a été publié en 2019, il a touché plus de 50 000 personnes, mais lorsqu’il a été publié en 2020, il n’a atteint que 8 430 personnes. C’est plus de 83 % de baisse d’une année à l’autre. Legal Insurrection a suggéré que le poste était supprimé.

