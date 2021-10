CensorTrack avec TR : la chanson n°1 de Big Tech Censors America !

C’est l’épisode neuf de la nouvelle série vidéo de MRC, CensorTrack avec TR. Cette semaine, nous avons parlé de la nouvelle tendance pour les événements sportifs, les autocollants pour pare-chocs, les t-shirts et les chansons, « Let’s Go Brandon », et comment Big Tech épuise tous les efforts pour faire taire le mouvement.

« Let’s Go Brandon » a commencé lorsqu’un journaliste de NBC a déformé que la foule lors d’une course NASCAR applaudissait « Let’s Go Brandon » pour le vainqueur de la course Brandon Brown. En réalité, ils applaudissaient « F ** K Joe Biden ».

Plus tôt ce mois-ci, les auteurs-compositeurs-interprètes ont créé des chansons complètes dans le cadre du mouvement « Let’s Go Brandon ». Le rappeur Loza Alexander a écrit une chanson et TikTok l’a retirée pour « harcèlement et intimidation ». Après un appel, TikTok a rétabli la vidéo d’Alexander.

Trois autres rappeurs – Bryson Gray, Tyson James et Chandler Crump ont également écrit une chanson « Let’s Go Brandon ». Ils ont sorti une version lyrique et un clip vidéo. Les deux ont été supprimés par YouTube et Instagram.

Malgré les efforts de Big Tech pour éradiquer ces chansons et le mouvement « Let’s Go Brandon » en général, ces deux hymnes anti-Biden ont atteint le sommet des charts. La chanson de Gray, James et Crump est actuellement numéro un, celle d’Alexander est numéro deux et deux autres chansons « Let’s Go Brandon » ont atteint le top 10 d’iTunes.

C’est une petite victoire pour les conservateurs. Même avec la censure, le succès de ces chansons donne un peu d’espoir.

Le succès de ces chansons donne un peu d'espoir.

