CensorTrack With TR: Big Tech Censors GOP Congressmen TONS More than Democrats, 54-1

C’est l’épisode sept de la nouvelle série vidéo de MRC, CensorTrack avec TR. Cette semaine, nous avons parlé de l’étude Free Speech America qui a rapporté que Big Tech censure les membres du Congrès du GOP de 54 à 1 de plus que les démocrates.

La censure des Big Tech est omniprésente dans le monde et dans la sphère politique en général. Il y a eu un tollé autour de la censure en ligne contre les conservateurs. Les cibles principales ont inclus des individus qui visent à avoir un impact dans le mouvement conservateur par le biais de leur propre organisation ou plate-forme politique.

L’American Principles Project est un groupe conservateur qui se concentre sur l’importance de la famille et la protection des parents et des enfants contre les attaques du réveil et du progressisme au 21e siècle. Sans avertissement ni préavis, YouTube a fermé son compte vieux de huit ans. Le compte a depuis été restauré mais la décision initiale a toujours un impact.

Les membres du Congrès ont également été censurés, ce qui limite leur capacité à toucher de nouveaux électeurs et à obtenir le soutien de leur programme politique. Le président Donald Trump a été censuré 625 fois de mai 2018 à janvier 2021 tandis que Joe Biden n’a été censuré aucune fois. Twitter a supprimé le contenu du membre du Congrès Thomas Massie (R-KY) et du sénateur Rand Paul (R-KY) et du sénateur Ron Johnson (R-WI), les deux sénateurs ont vu leurs comptes YouTube suspendus.

Le rapport du MRC a montré que les membres du Congrès du GOP sont censurés bien plus que les démocrates, 54-1. C’est de l’hypocrisie flagrante et un parti pris clair contre les groupes républicains et conservateurs.

Regardez ci-dessous le septième épisode de CensorTrack avec TR ! Nous vous encourageons à le publier et à le partager sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez été censuré, contactez-nous sur www.CensorTrack.org et utilisez #FreeSpeech pour souligner davantage les préjugés inacceptables de Big Tech.

Découvrez nos précédents épisodes :

Les conservateurs sont attaqués. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire Media Research Center, le formulaire de contact et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.

Lien source