Censure du streaming : ce que nous pouvons apprendre des Beatles : Get Back

The Beatles: Get Back, une série documentaire de plus de 50 ans en préparation, est sortie sur Disney Plus le mois dernier. Avec cela est venu une discussion sur la censure du streaming, alors que les téléspectateurs ont commencé à remarquer que la mini-série contenait des jurons au-delà de ce qui est habituellement autorisé sur la plate-forme.

Les sociétés de divertissement s’autocensurent, ce n’est pas nouveau. L’industrie cinématographique américaine s’est depuis longtemps imposée des limites, en grande partie pour éviter que le gouvernement n’intervienne pour le faire à sa place. Le code Hays était un ensemble de règles auto-imposées pour ce que les cinéastes pouvaient mettre à l’écran du milieu des années 30 aux années 60, par exemple. L’industrie l’a finalement remplacé par la Motion Picture Association of America (MPAA), qui à ce jour attribue des notes aux films sur une base volontaire.

Cependant, les services de streaming fonctionnent toujours dans une zone grise. Ils hébergent des films qui ont été classés par la MPAA, mais ils ne sont pas entièrement liés au tableau de classement pour leurs propres productions. Alors qu’un film non classé peut se heurter à des obstacles impossibles pour entrer dans les salles de cinéma et récupérer son budget, Netflix peut, s’il le souhaite, faire un film non classé, le commercialiser largement et le rendre disponible sur sa propre plate-forme.

Alors, où en est-on de la censure du streaming ? Pouvons-nous analyser quelles sont les règles, officielles ou non ? Et que pouvons-nous apprendre du choix de Disney d’autoriser The Beatles : Get Back à diffuser en version non éditée ?

Abonnement annuel Disney Plus

12 mois pour le prix de 10

Le service de streaming héberge tous les films Pixar, Marvel et Star Wars. Il contient également un tas d’originaux passionnants comme The Mandalorian, Le monde selon Jeff Goldblum, et plus encore.

Peter Jackson évite de justesse la censure du streaming

En plus d’un langage salé, The Beatles: Get Back montre également les quatre gars fumant des cigarettes tout au long. Cela va à l’encontre de la politique de 2007 de Disney de ne pas dépeindre le tabagisme dans ses productions. La Maison de la souris a également étendu l’interdiction aux sociétés appartenant à Disney telles que Marvel, Pixar et Lucasfilm en 2015.

Lire: Pourquoi les émissions en streaming sont-elles annulées après une saison ?

Peter Jackson aurait facilement pu émettre un bip ou même couper des jurons dans Get Back, en particulier le mot f. Il travaillait avec plus de 60 heures de séquences, après tout. Son choix de ne pas le faire était probablement le meilleur. Il a été la première personne à avoir accès aux images pour la plupart inédites en plus de 50 ans. Cela signifie que la tâche est venue avec la responsabilité de partager une histoire d’un demi-siècle en devenir sur l’un des groupes les plus importants de l’histoire. Quel est le mal de quelques gros mots dans ce contexte?

Censurer un documentaire avec une telle importance historique aurait été un mauvais regard pour Disney.

Disney a essayé de lui imposer une telle restriction. Dans une interview avec NME, Jackson a révélé que c’était Ringo Star et Paul McCartney, les Beatles survivants, qui avaient repoussé la mise à disposition de sa version originale non éditée sur Disney Plus. Ils ont contourné la censure du streaming, mais il a fallu de grands noms pour le faire.

La volonté de Disney de reculer était toujours une victoire pour les téléspectateurs, et cela signifie, espérons-le, qu’il y a une marge de flexibilité plus largement.

L’habitude de Disney de censurer les œuvres majeures

The Beatles: Get Back est certainement une exception. Et un grand, flagrant. Disney bloque les jurons dans ses productions depuis des années. Il y a une certaine marge de manœuvre avec ce qui constitue un gros mot aux yeux de Disney, mais le mot f a été clairement interdit.

Disney bouclant sur ce seul point laisse encore des raisons de s’inquiéter que l’exception à la censure standard du streaming pour Get Back était une chose unique.

Lorsque la comédie musicale Hamilton, lauréate d’un Tony Award, a frappé le streamer en 2020, il y a eu beaucoup de bruit pour son inclusion de quelques bombes f de choix. Les films PG-13 peuvent généralement s’en tirer avec un mot f et pas plus. Le créateur de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, avait pour tâche de choisir celui qui restait.

Lin-Manuel Miranda, Taylor Swift et Billie Eilish ont tous dû supprimer les mots f de leurs projets Disney Plus.

Répondant à un fan sur Twitter, Miranda a expliqué que la MPAA a une règle stricte contre plus d’un énoncé du mot f. Pas plus et votre film est automatiquement en territoire R-rated. Le mot incriminé apparaissant trois fois dans la production scénique, l’un a été coupé, l’autre a été remplacé par une rayure record et l’autre est resté intact dans la version Disney Plus.

Voir également: Les meilleurs films originaux en streaming

Pourquoi deux jeunes femmes de renommée mondiale qui écrivent sur leurs propres mauvais traitements de manière crue et parfois explicite n’ont-elles pas obtenu le même laissez-passer que Get Back ? Pourquoi une célèbre réinterprétation de l’histoire américaine (avec une distribution principalement composée de personnes de couleur) ne serait-elle pas admissible à l’exemption des Beatles ? Bien sûr, les Beatles ont un héritage qui s’étend sur plus d’un demi-siècle, mais si Disney peut faire une exception, pourquoi pas plus ?

Comment les autres services de streaming gèrent-ils la censure ?

Le mois dernier, les fans de DC Extended Universe ont eu un peu peur lorsque Birds of Prey est apparu sur HBO Max sous une forme brutalement modifiée. Entre autres modifications, les jurons ont été supprimés, tandis que le majeur de Harley Quinn (visant grossièrement d’autres personnages, bien sûr) a été remplacé par un signe de paix.

La responsable des communications de WarnerMedia, Johanna Fuentes, a rapidement tweeté que l’édition originale était disponible suite à l’erreur précédente. Il semble que Warner Bros. ait fait le montage pour la télévision. Il n’a jamais été intentionnellement destiné à HBO Max.

Lire: Qui gagnera la guerre du streaming ?

Ailleurs, certains ont fait valoir que les traductions du jeu de calmar massivement populaire de Netflix ont atténué certains des jurons du coréen d’origine, ainsi que des accusations de mauvaise traduction plus large.

La créatrice de 30 Rock, Tina Fey, a demandé aux streamers de retirer des épisodes de la série qui dépeignent le blackface (la pratique des acteurs blancs assombrissant leur peau pour avoir l’air noir.) Alors que la série utilisait généralement le blackface pour critiquer la pratique raciste, Fey a naturellement souhaité réduire le potentiel dommages causés par ce type d’images. Les streamers ont accepté.

Il existe des raisons extrêmement valables pour prendre ce genre de mesures, bien sûr, bien qu’aucune meilleure pratique standard n’ait émergé. Les studios doivent-ils mettre à disposition différentes versions d’une œuvre d’art ? Est-il préférable de les retirer complètement de la circulation ? Un avertissement au début des épisodes ferait-il l’affaire? Ne devrions-nous pas avoir une idée plus claire de l’approche qui sera utilisée dans différents scénarios et pourquoi ?

Pouvons-nous obtenir un ensemble clair de directives de censure en streaming ?

Les services de streaming n’ont aucune incitation réelle à être honnêtes avec nous. Ils peuvent établir et enfreindre leurs propres règles à volonté si c’est dans leur propre intérêt. Personne n’infligera une amende à Disney pour avoir permis aux Beatles de fumer à l’écran. Personne n’aura non plus le pouvoir de fermer Netflix s’il choisit de céder, disons, à des groupes de « valeurs familiales » qui ne veulent pas que leurs enfants soient exposés à certains types d’images.

Ce n’est pas vraiment un changement majeur par rapport au statu quo. La MPAA est notoirement peu transparente – et incohérente – avec son processus de notation.

Les services de streaming n’ont aucune incitation réelle à être franc avec nous sur la censure.

Ce qui est différent maintenant, cependant, c’est que les services de streaming fonctionnent effectivement comme des archives. Tant de gens ont supprimé les supports physiques. Je pouvais, une fois, me sentir bien en voyant une version censurée d’un film à la télévision. Je pourrais aussi facilement louer ou acheter une copie physique de l’original non modifié. Il y a eu des exceptions, sans aucun doute, comme Blockbuster Video refusant de diffuser quoi que ce soit au-dessus d’une cote R. Dans l’ensemble, cependant, vous aviez des options.

De nos jours, si vous n’avez pas de lecteur DVD ou Blu-ray, vous n’avez qu’à croire que lorsque vous appuyez sur lecture, vous obtenez ce qui est annoncé. Sinon, Harley Quinn pourrait inexplicablement faire clignoter un signe de paix à l’un de ses ennemis.

Dans l’état actuel des choses, un peu plus de clarté, de cohérence et de transparence pourraient faire beaucoup. À part cela, je peux conserver mes DVD et mes Blu-ray un peu plus longtemps.

commentaires