Censure, Gore et l’avis parental Sticker

Cela fait des décennies que 15 chansons – les soi-disant “Filthy Fifteen” – ont été déclarées obscènes en Amérique. La désignation d’un Filthy Fifteen faisait partie d’une campagne de contrecoup qui s’est terminée par l’imposition d’autocollants sur les albums mettant en garde contre les « paroles explicites ». Pourtant, la controverse sur ces chansons « dangereuses » reste un sujet de discussion culturel et, pas plus tard qu’en mai 2018, la compositrice primée Nicole Lizée a présenté un spectacle sur la controverse, y compris une représentation au célèbre Barbican Theatre de Londres.

Bien que le débat sur ce qui est acceptable en version imprimée n’ait rien de nouveau – Cole Porter plaisante sur les écrivains qui “n’utilisent que des mots de quatre lettres” dans “Anything Goes” en 1934 – un différend national sur des paroles offensantes a commencé en 1984, lorsque Prince a sorti son album révolutionnaire Pluie mauve. Tipper Gore, épouse du sénateur Al Gore, a acheté une copie du disque pour sa fille de 11 ans. Elle a décrit son indignation dans son livre Raising PG Kids In An X-Rated Society, décrivant ce qui s’est passé lorsque la mère et la fille ont écouté le morceau “Darling Nikki”, qui comprend une ligne sur un “démon sexuel se masturbant avec un magazine”. Gore a écrit : « Les paroles vulgaires nous ont tous les deux embarrassés. Au début, j’étais abasourdi, mais ensuite je me suis mis en colère.

Avec trois autres femmes au foyer conservatrices de premier plan – Susan Baker (épouse du secrétaire au Trésor James Baker), Pam Howar (épouse de Raymond Howar, un promoteur immobilier actif au sein du Parti républicain) et Sally Nevius (dont le mari, John, était nommé président du conseil municipal de Washington par le président Nixon) – Tipper a formé le Parents Music Resource Center (PMRC) et ils ont compilé les Filthy Fifteen : une liste de chansons qu’ils ont trouvées les plus répréhensibles. Prince était en tête de liste.

Le PMRC a exercé une forte pression et a rallié le soutien des APE à l’école. En août 1985, 19 maisons de disques avaient accepté de mettre des étiquettes « Parental Guidance : Explicit Lyrics » sur certains albums. Le PMRC a même conçu son propre système d’évaluation du « rock porno », avec un « X » pour les paroles profanes ou sexuellement explicites ; « O » pour les références occultes ; « D/A » pour les paroles sur les drogues et l’alcool ; et « V » pour le contenu violent. La chanson « She Bop » de Cyndi Lauper, par exemple, a bouleversé la culotte du PMRC à cause des paroles « sales » sur « ramasser de bonnes vibrations ».

Le 19 septembre 1985, le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports a tenu une audience sur la nécessité de mettre des étiquettes d’avertissement sur les albums. Le PMRC a présenté son cas et trois musiciens ont témoigné. Frank Zappa a dit: “Si cela ressemble à de la censure et que cela sent la censure, c’est de la censure, peu importe à qui la femme en parle.” Dee Snider, chanteur du groupe de heavy metal Twisted Sister, a soutenu qu’il s’agissait d’une violation flagrante des libertés civiles.

Le troisième musicien était John Denver. Snider a rappelé: «Je dois donner du crédit à John Denver. Son témoignage a été l’un des plus cinglants parce qu’ils s’attendaient pleinement à ce qu’il soit du côté de la censure. Quand il a dit : « Je compare cela aux autodafés de livres nazis », vous auriez dû les voir commencer à courir vers les collines. Son témoignage a été le plus puissant à bien des égards.

Malgré l’intervention de Denver, le PMRC a obtenu gain de cause et des autocollants ont été introduits. Cependant, cela n’a pas nécessairement fonctionné comme ils le souhaitaient. Les groupes de heavy metal de la liste ont reçu une augmentation des ventes et de la publicité, et le genre de paroles qui ont suivi dans le rock, le rap et même la musique country suggèrent que le groupe menait une bataille perdue d’avance. Non pas qu’ils le voient ainsi. Susan Baker a récemment déclaré au magazine Time que cela lui faisait toujours sourire lorsqu’elle voyait un autocollant Parental Advisory et savait qu’elle avait contribué à ce que cela se produise.

La campagne a fait beaucoup de bien, a-t-elle insisté. Peut-être. Ou peut-être que tout ce que Tipper et sa bande ont finalement réalisé a été de préparer une impressionnante mixtape de 15 chansons sales pour les adolescents rebelles de la fin des années 80.

1 : Prince : Chérie Nikki (1984)

La chanson de Prince, de Purple Rain, a en fait été écrite du point de vue d’un garçon qui essayait d’humilier une petite amie qui commence à travailler pour un rival. C’est la référence à une fille en train de se masturber qui a particulièrement enragé Tipper Gore. En repensant à la dispute en 2004, Prince a simplement déclaré: “Les temps étaient différents à l’époque.” L’album a été certifié 13 fois platine et s’est vendu à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde.

2: Sheena Easton: Murs de sucre (1984)

“Sugar Walls” était tiré de l’album Private Heaven de la chanteuse écossaise Sheena Easton, et il était assez évident à quoi elle voulait en venir avec des références à “la course du sang vers des endroits privés” et à “passer la nuit à l’intérieur de mes murs de sucre”. La chanson a été créditée à Alexander Nevermind, un pseudonyme de Prince. Le single avait tout pour agacer les femmes qui ont monté les Filthy Fifteen. À l’époque, Easton s’est défendue en disant: «Nous ne sommes pas gênés d’être sexy quand nous voulons l’être. Les hommes n’ont jamais eu à s’excuser d’être sexy. L’art, c’est être libre et si vous ne l’aimez pas, alors branchez-vous sur autre chose.

3: Judas Priest: Eat Me Alive (1984)

Judas Priest faisait des albums depuis une décennie au moment où Defenders Of The Faith est sorti. La chanson de l’album qui a provoqué un tel chahut était “Eat Me Alive”, avec des paroles sur une “tige d’acier” et “gémissement dans la zone de plaisir”. Gore a déclaré que la chanson préconisait “le sexe oral sous la menace d’une arme”. Le groupe a répondu en 1986 avec un morceau intitulé “Parental Guidance”. Le guitariste fondateur du groupe, KK Downing, a déclaré qu’ils se demandaient : « Sommes-nous allés trop loin ? avant de décider : « Nous étions un groupe de metal. Nous n’avons pas chanté sur les jonquilles et les roses.

4: Vanity: Strap On Robbie Baby (1984)

Wild Animal était le premier album solo de la chanteuse canadienne Vanity (Denise Katrina Matthews), qui a été publié par Motown Records en novembre 1984. Les paroles sexuellement provocantes – “Si vous voulez glisser dans mon couloir, c’est ouvert/Sanglez-vous et roulez ” – ont été écrits par son petit-ami de l’époque, Robbie Bruce. Quelques années plus tard, elle a posé nue pour Playboy et a déclaré qu’elle “me mettait tout simplement là-bas”. Avant sa mort, en 2016, à l’âge de 57 ans, elle a dit qu’elle regrettait d’être “jeune et irresponsable, une femme idiote chargée de péché”, et a déclaré que, plus tard dans la vie, “chercher la vérité en Jésus-Christ m’a libérée”.

5 : Mötley Crüe : Bâtard (1983)

Shout At The Devil est le deuxième album studio du groupe de heavy metal américain Motley Crue, et la chanson “Bastard” a figuré sur la liste Filthy Fifteen à cause des paroles violentes sur le fait de poignarder quelqu’un à mort. Cependant, l’autocollant d’avertissement semblait juste attirer les acheteurs. Le chanteur Vince Neil a déclaré des années plus tard : « Une fois que vous avez mis cet autocollant, cet autocollant d’avertissement parental, cet album a décollé. Ces enfants le voulaient encore plus.

6 : AC/DC : Laisse-moi te mettre mon amour (1980)

Une chanson vieille de cinq ans du groupe australien AC/DC, extraite de l’album Back In Black, a suscité une querelle entre le groupe et le PMRC, qui a déclaré que les paroles « laissez-moi couper votre gâteau avec mon couteau » étaient profanes. Le groupe a affirmé que la tentative de les censurer était une « intolérance satanique ».

7: Twisted Sister: Nous ne le prendrons pas (1984)

Dee Snider, le chanteur et auteur-compositeur de “We’re Not Gonna Take It” de Twisted Sister a défendu la chanson contre les allégations selon lesquelles elle promouvait la violence ; finalement, il a atteint le n ° 2 sur les charts Billboard. Snider a déclaré: «Cela me frappe que le PMRC ait pu confondre notre présentation vidéo pour cette chanson… avec le sens des paroles. Ce n’est un secret pour personne que les vidéos dépeignent souvent des intrigues sans aucun rapport avec les paroles de la chanson qu’elles accompagnent. La vidéo “We’re Not Gonna Take It” était simplement censée être un dessin animé avec des acteurs humains jouant des variations sur le thème Road Runner-Wile E Coyote. Chaque cascade a été sélectionnée dans ma vaste collection personnelle de dessins animés.

8 : Madonna : Habille-toi (1984)

Aucune liste de chansons choquantes des années 80 ne serait complète sans Madone. Celui qui l’a amenée au Filthy Fifteen était “Dress You Up”, de l’album Like A Virgin. La chanson a été composée par Andrea LaRusso et Peggy Stanziale, qui ont été décrites comme « deux femmes au foyer du New Jersey » dans les articles de presse. Les paroles – « Je vais t’habiller dans mon amour/Tout sur ton corps » – semblent à peine explicites et Madonna s’est moquée de la rangée en disant : « Je suis sexy. Comment puis-je l’éviter ? »

9: WASP: Animal (F__k Like A Beast) (1984)

Il y a eu des affirmations selon lesquelles le chanteur et guitariste de WASP, Blackie Lawless, avait écrit la chanson après avoir vu une photo de lions s’accouplant dans le magazine National Geographic ; son titre à lui seul garantissait sa place dans le hit-parade du PMRC. Le groupe avait l’habitude de présenter la chanson lors des concerts avec les mots : “Eh bien, celle-ci est pour Tipper Gore.” Lawless est également devenu plus tard un chrétien né de nouveau et a cessé d’interpréter la chanson.

10 : Def Leppard : High’n’Dry (1981)

Références drogue et alcool débarquées Déf Leppard en difficulté avec le PMRC, notamment pour les répliques « J’ai mon whisky/J’ai mon vin/J’ai ma femme/Et cette fois, les lumières s’éteignent. Les rockers britanniques ont été stupéfaits par la dispute, déclarant qu’ils ne s’intéressaient pas aux personnes « d’esprit fermé ».

11: Mercyful Fate: Into The Coven (1983)

La chanson “Into The Coven”, du groupe de heavy danois Mercyful Fate, est apparue sur leur album Melissa. Les femmes derrière les Filthy Fifteen ont affirmé que la chanson avait suscité un intérêt malsain pour l’occultisme, avec son plaidoyer pour “entrer dans mon clan et devenir l’enfant de Lucifer”. Le groupe a déclaré que la chanson n’était qu’une histoire d’horreur musicale et, des années plus tard, le chanteur King Diamond a déclaré au magazine Rolling Stone : « Tout cela était juste pathétique. Nous pensions qu’ils devaient vraiment s’ennuyer pour avoir le temps pour ça. Comment ils ont vu ces chansons en dire plus sur eux que sur nous. »

12 : Black Sabbath : Trashed (1983)

Les paroles sur la conduite après avoir bu une bouteille de tequila inquiéteraient toute personne sensée, mais le chanteur Ian Gillan a déclaré que “Trashed” était en fait la façon dont il avait écrasé la voiture du batteur Bill Ward lors d’une course à l’alcool autour du terrain du studio d’enregistrement. . Il a affirmé que le véritable objectif de la chanson était d’agir comme un avertissement contre la conduite sous l’influence. Le groupe a admis que la vidéo d’accompagnement était intentionnellement obscène.

13 : Mary Jane Girls : Dans ma maison (1985)

« In My House » a été écrit et arrangé par Rick James et enregistré par le girl group américain Mary Jane Girls pour leur album Only Four You. Les paroles soi-disant explicites étaient des lignes telles que “Je satisferai tous vos besoins/Et tous les fantasmes que vous imaginez”. Le chanteur Jojo McDuffie a déclaré que la chanson ne faisait que “faire une insinuation, volontairement et avec goût, parce que Rick voulait que la chanson soit jouée à la radio”.

14 : Venom : Possédé (1985)

L’album Possessed est sorti le jour du poisson d’avril en 1985, et la chanson titre était l’une des 13 chansons (délibérément, vraisemblablement). Les paroles – «Je bois le vomi des prêtres/Fais l’amour avec la pute mourante» – étaient certainement désagréables et ont placé le groupe sur la liste Filthy Fifteen. “Ce n’était en aucun cas la chanson la plus controversée que j’ai écrite”, a déclaré le leader Cronos. L’album, d’ailleurs, a été enregistré dans un village pittoresque du Sussex dont la prétention à la gloire faisait l’objet d’un sketch surréaliste de Spike Milligan sur les victimes de la peste, souffrant de pantalons brûlés.

15 : Cyndi Lauper : Elle bop (1983)

On pourrait dire que Lauper suivait la grande tradition des chanteuses telles que Bessie Smith, qui étaient suggestifs dans les années 20. Quelque 60 ans plus tard, Cyndi Lauper a offensé le PMRC avec ses paroles pleines d’insinuations telles que «Je veux aller dans le sud et m’en procurer plus/Ils disent que je ferais mieux d’arrêter ou je deviendrai aveugle», et la vidéo obscène qui accompagnait le chanson “She Bop”. La chanson sur le plaisir de soi a été un succès accrocheur. Comme l’a noté Lauper, le sexe se vend dans l’industrie de la musique. «C’était un scandale. J’ai fait honte à ma famille », a-t-elle déclaré avec un sourire.

Vous cherchez plus? Découvrez comment les musiciens ont toujours mené la bataille contre la censure musicale.