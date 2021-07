CENSURÉ ! La Maison Blanche tente de faire taire la soi-disant désinformation COVID ⋆ 10z viral

in

L’administration Biden a poursuivi son déchaînement contre ce qu’elle considère comme de la « désinformation » sur COVID-19. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé que l’administration “signalait pour Facebook des publications problématiques qui propageaient de la désinformation” pour utiliser de manière flagrante Big Tech pour censurer les Américains.

C’était le deuxième jour consécutif où Psaki a admis que l’administration envisageait ou prenait des mesures contre la liberté d’expression. Aujourd’hui, le chirurgien général, le Dr Vivek Murthy, a déclaré qu’il “exhortait tous les Américains à aider à ralentir la propagation de la désinformation sur la santé pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà”. Murthy a averti dans un avis massif qu’une telle “désinformation sur la santé est une menace sérieuse pour la santé publique”.

Psaki a poursuivi avec le fait que le bureau du Surgeon General « signale les publications pour Facebook qui diffusent de la désinformation ». Elle a déclaré que l’administration avait un plan en quatre points pour restreindre le contenu COVID-19 avec lequel elle n’était pas d’accord.

Elle a expliqué qu'”il y a également des changements proposés que nous avons apportés aux plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, et ce sont précisément quatre étapes clés”. Ceux-ci comprenaient le partage public de l’impact de la « désinformation » ; « une solide stratégie d’application » ; « action plus rapide contre les publications nuisibles » ; et la promotion de « sources d’information de qualité ».

Le fondateur et président du Media Research Center, L. Brent Bozell III, a averti à quel point le plan Biden était vraiment dangereux : « L’équipe de Biden essaie de s’entendre avec Facebook pour censurer l’ensemble d’Internet. Si vous n’avez pas encore peur, vous devriez l’être.

Hier, Psaki a averti que l’administration était sur le point de prendre des mesures contre la parole. Mais elle était vague sur ce qu’ils prévoyaient de faire. “Les décisions de réglementer ou de demander des comptes à n’importe quelle plate-forme seraient certainement une décision politique, mais dans l’intervalle, nous allons continuer à appeler à la désinformation et à indiquer où ces informations voyagent”, a déclaré Psaki.

Le rapport du Surgeon General Vivek Murthy, intitulé « Confronting Health Misinformation », auquel CBS a fait référence dans son tweet énumérait huit recommandations pour les plateformes technologiques. Dans le rapport, Murthy a recommandé que les plateformes technologiques «[g]cinq chercheurs ont accès à des données utiles pour analyser correctement la propagation et l’impact de la désinformation. Il a également recommandé que les entreprises technologiques «[s]renforcer la surveillance de la désinformation.

Big Tech a déjà censuré la soi-disant désinformation COVID-19 à la demande du gouvernement. Au début de la pandémie, Facebook et ses vérificateurs des faits ont censuré les affirmations selon lesquelles le COVID-19 avait été fabriqué dans un laboratoire de Wuhan, en Chine. La plate-forme a ensuite inversé sa position “[i]n à la lumière des enquêtes en cours sur l’origine du COVID-19. »

YouTube aurait supprimé une table ronde COVID-19 du gouverneur de Floride Ron DeSantis (R), qui présentait le témoignage de plusieurs médecins. Twitter a également supprimé un tweet du Dr Martin Kulldorff qui remettait en question l’efficacité des masques. La plate-forme a également empêché Joe Rogan, membre d’Intellectual Dark Web et animateur de podcast, d’envoyer un lien contenant une vidéo sur l’ivermectine à l’un de ses amis dans un message direct.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos représentants et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact de CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.