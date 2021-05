CENSURÉ! La personnalité de PragerU dit que TikTok l’a bannie pour ses croyances conservatrices ⋆ .

Personnalité PragerU nouvellement embauchée Amala Ekpunobi a déclaré que TikTok l’avait définitivement bannie de sa plate-forme immédiatement après deux suspensions consécutives pour des raisons politiques.

Dans une vidéo de PragerU, Ekpunobi a déclaré que TikTok avait d’abord suspendu son compte pendant sept jours pour «plusieurs violations du règlement de la communauté». Cependant, elle a soutenu qu ‘«il n’y a pas» de raisons pour la suspension. Ekpunobi a déclaré qu’elle n’avait publié aucun nouveau contenu avant que TikTok ne suspende son compte pendant sept jours supplémentaires. Immédiatement après la deuxième suspension, elle a déclaré que TikTok l’avait définitivement bannie de la plate-forme.

Ekpunobi, une conservatrice de 20 ans connue pour ses courts commentaires politiques, a suggéré que TikTok avait ciblé son compte qui aurait compté près d’un demi-million d’adeptes en raison de ses convictions conservatrices. “[It’s] pas parce que les gens n’aiment pas regarder ce que j’ai à dire », a-t-elle déclaré. «C’est simplement parce que [TikTok doesn’t] comme ce que j’ai à dire. TikTok n’a pas répondu à la demande de commentaires de MRC Free Speech America au moment de la publication.

La personnalité de PragerU a admis que de nombreux conservateurs la critiquaient pour avoir utilisé l’application appartenant à des Chinois. Cependant, Ekpunobi a déclaré qu’elle considérait la plate-forme comme un outil précieux pour lutter contre la guerre culturelle. «Il faut aller là où se trouve la culture», dit-elle. «Donc, les gens de ma génération, les gens de la génération Z, ils sont sur TikTok, et ils sont endoctrinés par l’idéologie de gauche. C’est donc le champ de bataille sur lequel je choisis de me battre.

Ekpunobi a défendu sa position en disant: «En tant que conservateurs, nous avons le devoir d’aller là-bas et d’essayer de partager nos valeurs et d’essayer d’atteindre les gens et de changer d’avis. Elle a ensuite poursuivi, arguant qu’une transition conservatrice vers les plateformes de libre expression était une solution insuffisante à la censure en ligne sans action supplémentaire:

La gauche ne cède pas de terrain aux conservateurs. Ils prennent et ils prennent et ils prennent…. On s’attend simplement à ce que nous nous assoyions là et que nous nous déplacions et que nous allions dans notre petit coin et nous entrions dans notre petite bulle. Mais si nous ne luttons pas contre ces plates-formes et n’appelons pas vraiment la censure des Big Tech, cette bulle devient de plus en plus petite et nous perdons l’idéologie, nous perdons les valeurs et nous perdons l’esprit des gens.

PragerU a déclaré qu’il avait également été définitivement banni de TikTok en avril pour de «multiples violations» des «directives de la communauté». Cependant, TikTok n’était pas la seule plate-forme à limiter la portée des vidéos affiliées à PragerU. YouTube aurait placé plus de 200 vidéos PragerU en «mode restreint», et Spotify n’a pas permis à l’organisation de diffuser des publicités sur sa plate-forme, selon PragerU.

PragerU est un partenaire de coalition de la Free Speech Alliance. L’Alliance pour la liberté d’expression se compose de plus de 70 organisations qui s’opposent au silence des voix conservatrices sur les réseaux sociaux.

