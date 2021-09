Cent évacués afghans signalés pour d’éventuels liens avec le terrorisme : rapport

in

Selon un nouveau rapport, environ 100 réfugiés afghans d’Afghanistan vers les États-Unis ont été signalés pour des liens potentiels avec des organisations terroristes, y compris les talibans.

Vendredi, sur plus de 30 000 personnes évacuées d’Afghanistan vers les États-Unis, environ 10 000 avaient besoin d’un contrôle supplémentaire », a rapporté NBC News, citant deux sources familières avec les efforts d’évacuation. .”

Le rapport a déclaré que deux des Afghans signalés “ont soulevé suffisamment d’inquiétudes pour un examen supplémentaire” et sont envoyés au Kosovo pour un examen plus approfondi en raison de problèmes de sécurité.

DEPARTEMENT D’ETAT NE DIRE PAS CE QUI ARRIVE AUX ÉVACUÉS AFGHANS QUI ÉCHOUENT AU PROCESSUS DE VÉRIFICATION «RIGOUR»

“Beaucoup de personnes ont été déplacées très rapidement et la communauté du renseignement a travaillé dur pour évaluer si l’une d’entre elles constitue une menace”, a déclaré un haut responsable fédéral de l’application des lois, selon le rapport. “Une partie du contrôle a lieu pendant qu’ils sont à l’étranger, et une partie se produit ici … Nous n’allons pas permettre aux gens d’être intentionnellement libérés dans la communauté s’ils ont des informations désobligeantes non résolues.”

D’autres Afghans qui ont fui vers l’Amérique et qui soulèvent des problèmes de sécurité seront également envoyés au Kosovo, selon les sources, qui ont déclaré que des évaluations étaient actuellement en cours dans la région de Washington, DC après que certains évacués aient été précédemment expulsés des États-Unis depuis le passé. infractions pénales.

“Le Department of Homeland Security décide maintenant de ce qu’il faut faire avec les individus”, peut-on lire dans le rapport.

Lors d’un briefing jeudi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré aux journalistes que toute personne qui s’est rendue en Amérique depuis l’Afghanistan pendant le processus d’évacuation subira un “vétérinaire rigoureux”, mais il a refusé de fournir des détails sur ce qui sera fait avec ceux qui échouent au contrôle. traiter.

“Avant que toute personne évacuée d’Afghanistan ne vienne dans ce pays, elle subit un examen vétérinaire rigoureux”, a déclaré Price aux journalistes. “A moins qu’ils n’aient terminé ce vétérinaire et jusqu’à ce qu’ils aient terminé, ils ne seront pas en mesure de venir aux États-Unis”

L’administration Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’elle honorerait son engagement envers les Afghans qui ont travaillé avec les forces américaines ou de la coalition pendant la guerre de 20 ans en Afghanistan en les admettant aux États-Unis

Price a déclaré que la vérification des visas devrait être un processus rapide car l’administration a ” augmenté ” les ressources pour répondre aux dizaines de milliers de personnes cherchant à entrer aux États-Unis.

“Je pense que le fait que nous aurons évacué des dizaines de milliers d’Afghans à risque – la grande majorité des 124 000 personnes entreront dans cette catégorie – je pense que cela témoigne de notre capacité à tenir notre engagement envers les personnes qui ont travaillé avec nous », a déclaré Price. “Cet engagement n’a pas pris fin le 31 août, il n’a pas pris fin hier, il se poursuivra dans le futur.

Caitlin McFall de Fox News a contribué à cet article.