Center accuse Twitter d’avoir tenté de lui dicter ses conditions

«Le prétendu engagement de Twitter, envers sa base d’utilisateurs indiens, semble donc non seulement creux, mais complètement égoïste», a-t-il déclaré.

Jeudi, le gouvernement a fortement critiqué Twitter et l’a accusé de porter atteinte aux lois du pays qui visent à lui assurer l’immunité de responsabilité pénale. Dans un communiqué, le ministère de l’électronique et de l’informatique (MeitY) a accusé Twitter d’avoir tenté de dicter les conditions au gouvernement.

La réponse du gouvernement est intervenue après que Twitter a critiqué les nouvelles règles informatiques, qualifiant la visite de la police de Delhi dans ses bureaux plus tôt dans la semaine d’une forme “ d’intimidation ” et se déclarant préoccupée par la “ menace potentielle à la liberté d’expression ”.

Le personnel de la police de Delhi avait visité plus tôt dans la semaine les bureaux de Twitter à Delhi et à Gurgaon. La visite est intervenue après que le site eut étiqueté certains tweets liés à une soi-disant boîte à outils du Congrès utilisée pour cibler le Centre sur sa manipulation de Covid-19 comme “ média manipulé ”, que le gouvernement lui a ensuite demandé de supprimer.

“Le seul cas de sabordage de la liberté d’expression sur Twitter est Twitter lui-même et ses politiques opaques, à la suite de quoi les comptes des gens sont suspendus et les tweets supprimés arbitrairement sans recours”, a déclaré MeitY.

Dans une réponse percutante, le gouvernement a déclaré que la protection de la liberté d’expression en Inde n’était pas l’apanage «seulement d’une entité étrangère privée à but lucratif comme Twitter, mais c’était l’engagement de la plus grande démocratie du monde et de ses institutions solides».

La déclaration a également souligné le fait que les représentants de Twitter en Inde affirment régulièrement qu’ils n’ont aucune autorité et qu’eux-mêmes et le peuple indien doivent tout transmettre au siège de Twitter aux États-Unis. «Le prétendu engagement de Twitter, envers sa base d’utilisateurs indiens, semble donc non seulement creux, mais complètement égoïste», a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, dans une déclaration critiquant les nouvelles règles sur les intermédiaires entrées en vigueur le 26 mai, Twitter a déclaré: «Pour le moment, nous sommes préoccupés par les événements récents concernant nos employés en Inde et la menace potentielle pour la liberté d’expression. pour les gens que nous servons. Nous, aux côtés de nombreux membres de la société civile en Inde et dans le monde, sommes préoccupés par l’utilisation de tactiques d’intimidation par la police. Twitter est profondément attaché au peuple indien. »

Le site de microblogage a également soulevé des inquiétudes concernant la responsabilité pénale du responsable de la conformité pour le contenu de la plate-forme, les exigences en matière de surveillance proactive et l’autorité générale de rechercher des informations sur ses utilisateurs. La plate-forme a déclaré que cela représentait un dépassement dangereux qui est incompatible avec les principes ouverts et démocratiques.

Twitter a demandé à MeitY de publier des protocoles d’exploitation standard sur les aspects procéduraux de la conformité pour consultation publique et a demandé une prolongation minimale de trois mois pour la mise en œuvre des règles. «Nous tenons également à réaffirmer que Twitter continue d’accepter les griefs des utilisateurs et des forces de l’ordre via notre canal de recours des griefs existant disponible ici en vertu des nouvelles règles», a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement et Twitter se disputent le contenu. En février, MeitY avait envoyé une série de lettres à la plate-forme de médias sociaux lui demandant de supprimer les hashtags / comptes / tweets liés à la protestation des agriculteurs, qui, selon le gouvernement, conduisaient à de la désinformation, pouvant potentiellement créer des problèmes d’ordre public. .

