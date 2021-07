Center assouplit les limites de stock sur les légumineuses

Les limites de stock ne s’appliquent qu’au tur, urad, gramme et masur, tandis qu’il n’y a pas non plus de changement pour les détaillants, qui peuvent conserver une quantité maximale de 5 tonnes à tout moment.

Le Centre a assoupli lundi les limites de détention de stocks de légumineuses, imposées le 2 juillet, après que les commerçants ont protesté vendredi dernier en s’abstenant des activités d’achat-vente dans les mandis à travers le pays pour exiger le retrait de la commande.

«Compte tenu de l’assouplissement des prix et des commentaires reçus des gouvernements des États et de diverses parties prenantes, le Centre a assoupli les limites de stock pour les meuniers et les grossistes et en a exempté les importateurs. Ces entités continueront toutefois à déclarer les stocks sur le portail web du département de la consommation », indique un communiqué.

Pour les grossistes, la limite de stock ne sera pas Ils seront de 500 tonnes, à condition qu'il ne dépasse pas 200 tonnes d'une même variété. Auparavant, il s'agissait de 200 tonnes de toutes les légumineuses, dont pas plus de 100 tonnes dans une variété. De même, les limites de stock pour les meuniers dureront les 6 mois de production ou 50 % de la capacité installée annuelle, selon la valeur la plus élevée, alors qu'auparavant, le plafond était la production totale au cours des trois derniers mois ou 25 % de la capacité installée annuelle. Les commerçants sont tenus de se conformer aux limites de stock à partir du 1er août en disposant de leur excédent.

La limite de stock était l’une des rares mesures que le Centre a prises depuis mai pour freiner les prix des légumineuses, en particulier sur les marchés de détail après une poussée des taux de mars à avril. Les prix de gros de toutes les légumineuses (à l’exception du masur) ont chuté de 3-4% au cours des deux derniers mois et les prix de détail ont chuté de 2-4%, a déclaré le gouvernement. Le prix de détail moyen dans toute l’Inde du chana, du tur et du masur dal était de 75 Rs, 106 Rs et 87 Rs le kg, respectivement le 19 juillet, selon les données du ministère de la Consommation. Les prix de détail de l’urad et du moong sont de 107 Rs et 103 Rs le kg, respectivement.

Cet assouplissement pour les meuniers aura un effet en aval en termes d’assurance pour les agriculteurs à ce stade critique des semis kharif de tur et d’urad, a déclaré le ministère de la Consommation. Les légumineuses kharif commenceront à arriver à mandis à partir d’octobre, lorsque la saison de récolte commencera. Il n’y a aucun changement dans la validité de la commande et la limite de stock sera en vigueur jusqu’au 31 octobre, ont déclaré des responsables.

Les limites de stock ne s’appliquent qu’au tur, urad, gramme et masur, tandis qu’il n’y a pas non plus de changement pour les détaillants, qui peuvent conserver une quantité maximale de 5 tonnes à tout moment.

Environ 12 000 commerçants et meuniers de légumineuses ont fermé leurs entreprises le 16 juillet, participant à la manifestation nationale contre l’imposition de limites de détention de stocks, comme l’a appelé Bharatiya Udyog Vyapar Mandal (BUVM), un organisme de commerçants. Il n’y avait aucune demande sur le marché pour disposer de l’excédent à la date d’échéance, a déclaré le président de la BUVM, le vice-président Jain. Le ministre de la Consommation Piyush Goyal a tenu une réunion le lendemain avec diverses associations de parties prenantes, notamment des importateurs, des meuniers, des grossistes et des détaillants de légumineuses, pour discuter des questions liées à l’imposition de limites de stock sur les légumineuses.

L’imposition de limites de stockage sur les légumineuses va à l’encontre de l’esprit de la modification apportée à la Loi sur les produits de base essentiels. Depuis que la mise en œuvre de la loi modifiée, ainsi que d’autres lois agricoles a été suspendue par la Cour suprême, le Centre a réussi à imposer un plafond sur le stock avec les anciennes dispositions.

La loi modifiée prévoyait que toute action visant à imposer une limite de stock ne devait être basée sur une augmentation des prix que s’il y avait 50 % de denrées agricoles non périssables (les légumineuses entrent dans cette catégorie). Il a en outre défini comment calculer la hausse des prix en disant que la référence de 50 % sera considérée « par rapport au prix en vigueur immédiatement avant les 12 mois ou au prix de détail moyen des 5 dernières années, selon le plus bas ».

