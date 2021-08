Center, consortium responsable de l’USD Coin, annonce des plans pour la création d’un réseau mondial de stablecoins

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

En tant que tel, Center a l’intention de lancer plus de pièces stables liées à d’autres monnaies fiduciaires dans des régions telles que l’Afrique, l’Asie et l’Europe, et pour ce faire, de créer un réseau où toutes ces monnaies peuvent circuler.

***

Le consortium responsable de USD Coin, Center, a annoncé la formation d’une nouvelle équipe de travail et prévoit de créer ce qui pourrait être compris comme un « réseau mondial pour les pièces stables ».

Cela a été révélé lors d’une interview menée par The Block, le PDG de Center, David Puth, qui a indiqué que la nouvelle équipe de travail est composée de six personnes, et que ces membres viennent d’institutions telles que Circle, Robin Hood, Fenwick & West et Clearfield Capital.

Concernant l’idée de créer un réseau mondial pour les pièces stables, Puth a commenté :

“Nous avons travaillé et guidé des partenaires étrangers avec lesquels nous pouvons finalement connecter des pièces stables interopérables construites selon les normes du Centre, similaires à l’USDC dans d’autres pays.”

Stablecoins et plans d’expansion du Center

L’idée de créer un réseau qui cherche à regrouper les pièces stables selon les normes de Center fait partie des plans d’expansion de l’entreprise, c’est pourquoi elle a recherché des partenaires sur les marchés d’Afrique et d’Asie. Selon Puth, c’est dans ces régions que ces monnaies numériques sont plus faciles à utiliser, en particulier lorsqu’il s’agit de transférer de l’argent sans autant de paperasse bureaucratique et à très faible coût.

Dans cette veine, Puth a commenté que l’idée est de créer d’autres pièces stables liées à différentes monnaies fiduciaires, et qu’une partie des accords conclus étaient sur le territoire européen :

“En ce moment, nous travaillons avec quelques partenaires et nous recherchons potentiellement deux pièces stables différentes dans la région européenne.”

Et en plus de travailler sur d’autres pièces stables, les plans de Center incluent l’apport de l’USDC à un plus grand nombre de réseaux au-delà d’Ethereum, Algorand, Solana, Stellar et TRON.

DeFi, NFT et autres domaines

Un autre aspect que Puth a mentionné était l’intérêt de Center pour d’autres écosystèmes au-delà du secteur stablecoin, parmi lesquels il a spécifiquement cité les secteurs de la finance décentralisée (DeFi) et des objets de collection numériques (NFT).

En ce qui concerne DeFi, le responsable du centre a déclaré que cet espace avait beaucoup augmenté en 2021, nous voyons donc actuellement comment l’offre totale a augmenté. L’un des plans de la société est de promouvoir une utilisation plus active de l’USDC et de ses autres pièces stables précisément pour les transporter comme forme de paiement dans le secteur.

Et en ce qui concerne les NFT, le plan indique l’intégration de l’USDC dans ledit écosystème en tant que forme de paiement, information qui a été corroborée par John Shipman, le nouveau directeur commercial de Center, qui a commenté :

“[La idea es] Construire l’infrastructure sous-jacente nécessaire pour permettre aux NFT d’être négociés sur les marchés est le cas d’utilisation évident pour nous. »

Récemment, l’un des partenaires du Centre, Visa, a annoncé ses plans d’incursion au sein de l’espace NFT précisément pour faciliter les mécanismes dans lesquels les parties intéressées peuvent commercialiser leurs objets de collection numériques, facilement et simplement comme elles le font lorsqu’elles effectuent des opérations de trading avec de la monnaie fiduciaire.

Lecture recommandée

Source : TheBlockCrypto

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash