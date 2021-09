Center propose une indemnisation de 50 000 Rs pour chaque décès COVID devant la Cour suprême; réclamations à régler dans les 30 jours

in

L’Inde a enregistré jusqu’à présent 4 45 768 lakh décès de Covid au 22 septembre 2021. (PTI)

Le gouvernement central a soumis aujourd’hui devant la Cour suprême que les parents des personnes décédées du COVID-19 obtiendraient une compensation de 50 000 roupies de la part des gouvernements des États. Le tribunal a également été informé que l’indemnisation sera également versée pour tout décès futur. Le gouvernement a déclaré à la plus haute juridiction que les États obtiendraient les fonds de leurs fonds d’intervention en cas de catastrophe et les achemineraient par l’intermédiaire de l’Autorité de gestion des catastrophes du district ou des administrations du district.

“Une indemnisation sera accordée aux familles même des personnes décédées qui ont été impliquées dans des opérations de secours de Covid ou associées à des activités de préparation”, indique l’affidavit déposé par le centre. Il a ajouté que la cause du décès doit être certifiée COVID-19 conformément aux directives du ministère de la Santé.

Ceux qui demandent l’indemnisation devront soumettre un formulaire de demande qui sera délivré par les autorités de l’État avec les documents requis. Il a déclaré que les responsables de la DDMA devront s’assurer que le processus de réclamation, y compris la vérification, la sanction et le décaissement, est convivial.

“Toutes les réclamations doivent être réglées dans les 30 jours suivant la soumission des documents requis et versées via les procédures de transfert de prestations directes liées à Aadhaar”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement central a déclaré que tout grief sera examiné pour résolution par un comité au niveau du district composé d’un collecteur de district supplémentaire, d’un médecin hygiéniste en chef (CMOH), d’un CMOH supplémentaire ou du directeur ou du chef du département de médecine d’une faculté de médecine, et un expert en la matière.

Notamment, un plaidoyer a été déposé devant la Cour suprême demandant un paiement à titre gracieux de Rs 4 lakh aux familles des victimes de COVID. Le Centre avait déclaré qu’il n’était pas possible de payer Rs 4 lakh à titre d’indemnisation à la famille de chaque victime, car cela tarirait les fonds du SDRF. La plus haute juridiction avait alors décidé qu’une indemnité devait être versée à la famille de ceux qui avaient succombé au Covid-19 et avait déclaré que le montant serait décidé par le Centre.

