Center s’oppose au plaidoyer de Subramanian Swamy dans HC cherchant à annuler le processus de désinvestissement d’Air India

Un banc du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh a entendu les arguments avancés par Swamy, le solliciteur général Tushar Mehta et l’avocat principal Harish Salve, qui a comparu dans l’affaire au nom d’AirAsia, et a déclaré qu’il adopterait une ordonnance sur la pétition le 6 janvier.

Le Centre s’est opposé mardi à un plaidoyer du chef du BJP, Subramanian Swamy devant la Haute Cour de Delhi, cherchant à annuler le processus de désinvestissement d’Air India et à annuler les approbations qui lui ont été données par les autorités, car la méthodologie adoptée était « arbitraire, de mauvaise foi et corrompue ». .

Un banc du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh a entendu les arguments avancés par Swamy, le solliciteur général Tushar Mehta et l’avocat principal Harish Salve, qui a comparu dans l’affaire au nom d’AirAsia, et a déclaré qu’il adopterait une ordonnance sur la pétition le 6 janvier. Il a également demandé à l’avocat du Centre et aux autres intimés de déposer une courte note dans la journée et a autorisé Swamy à déposer une courte note d’ici mercredi.

Le tribunal a en outre demandé au requérant de déposer des copies lisibles de certains documents annexés à la requête. Swamy, un député de Rajya Sabha, a cherché à annuler et à révoquer toute action ou décision ou à accorder toute autre approbation, autorisation ou permis par les autorités avec concernant le processus de désinvestissement d’Air India.

Swamy, par l’intermédiaire de l’avocat Satya Sabarwal, a également demandé une enquête du CBI sur le rôle et le fonctionnement des autorités, et la soumission d’un rapport détaillé devant le tribunal. En octobre de l’année dernière, le Centre a accepté l’offre la plus élevée faite par un Tata Sons. 100 pour cent des actions d’Air India et d’Air India Express, ainsi que la participation de 50 pour cent du gouvernement dans la société d’assistance en escale AISATS — la première privatisation en 20 ans.

Le solliciteur général a soutenu que la pétition était fondée sur trois idées fausses et qu’elle n’a pas besoin d’être prise en considération. un certain temps.

Le 25 octobre de l’année dernière, le gouvernement a signé l’accord d’achat d’actions avec Tata Sons pour la vente du transporteur national Air India pour Rs 18 000 crore. Les Tatas paieraient 2 700 crores de roupies en espèces et prendraient en charge la dette de la compagnie aérienne de 13 500 crores de Rs. la vente de sa participation de 100 % dans le transporteur déficitaire.

Au 31 août 2021, Air India avait une dette totale de 61 562 crores de roupies, dont 75 % ou 46 262 crores de roupies seront transférés à un véhicule à usage spécial, Air India Assets Holding Limited (AIAHL), avant de céder la compagnie aérienne. au groupe Tata.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.