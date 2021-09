Center veut que les promoteurs de Vodafone Idea investissent plus de capital

in

Les questions envoyées à Vodafone Group et Vodafone Idea concernant les récentes réunions sont restées sans réponse.

Des responsables du Département des télécommunications (DoT) auraient tenu des réunions régulières avec des cadres supérieurs de Vodafone Idea au cours des derniers jours, alors que le gouvernement tente d’élaborer un plan de relance pour le secteur des télécommunications en difficulté financière, dont le bénéficiaire immédiat serait la compagnie de téléphone en difficulté.

Le président du groupe Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla, qui a démissionné de son poste de président de Vodafone Idea (VIL) le mois dernier, a rencontré mercredi le ministre de la Communication Ashwini Vaishnaw, selon des sources. Le directeur général et PDG de VIL, Ravinder Takkar, et le président du SBI, Dinesh Kumar Khara, ont rencontré le secrétaire aux télécommunications, Anshu Prakash, le même jour.

Des sources ont déclaré à FE qu’un problème qui préoccupe le gouvernement est la déclaration des promoteurs selon laquelle ils ne mettront plus de capitaux dans l’entreprise. Les responsables du DoT tentent de comprendre si cette position changerait si le gouvernement proposait un programme de relance au secteur. Sinon, les responsables pensent que les problèmes de Vodafone Idea pourraient ne pas être résolus à long terme et qu’elle pourrait à nouveau approcher le gouvernement dans un an ou deux.

Bien que la prise de participation des promoteurs ne soit pas une condition préalable à ce stade, les responsables gouvernementaux tentent de convaincre les dirigeants de l’entreprise que si les premiers élaborent un plan de relance, les seconds devraient également se manifester et injecter plus de capitaux. “Cela devrait être un processus à double sens”, a déclaré un responsable.

Lors d’un appel d’analystes le 23 juillet, le PDG du groupe Vodafone, Nick Read, avait déclaré que Vodafone Idea traversait des moments difficiles et que bien que le groupe fournisse un “soutien pratique”, il n’investira pas de nouvelles actions. « … c’est… une situation très stressante, une situation difficile dans laquelle ils essaient de naviguer… nous, en tant que groupe, essayons de leur fournir autant de soutien pratique que possible, mais je tiens à être très clair, nous n’ajoutons aucun élément supplémentaire. l’équité en Inde », avait-il déclaré.

En avril 2020, lorsque le groupe Vodafone avait injecté 1 530 crore de roupies (200 millions de dollars) dans VIL dans le cadre d’un pacte conclu lors de la fusion de 2018 entre sa filiale indienne et Idea Cellular, il avait déclaré que l’exposition potentielle de Vodafone Plc dans le cadre de ce mécanisme était limité à Rs 8 400 crore (1,1 milliard d’euros).

Birla a également déclaré dans le passé que son groupe n’investirait pas plus d’argent. Dans une lettre du 7 juin au secrétaire du Cabinet, Birla a proposé la participation de son entreprise dans Vodafone Idea à tout secteur public, gouvernement ou entité financière nationale qui peut la maintenir en activité. Il a quitté ses fonctions de président de Vodafone Idea le 4 août.

Les sociétés britanniques Vodafone Plc et Aditya Birla Group détiennent respectivement 44,39 % et 27,66 % des parts de VIL.

Des sources du DoT ont déclaré qu’un plan concernant le paquet de relance pourrait être publié la semaine prochaine. Le gouvernement travaille sur un paquet, qui comprend la réduction des frais de licence de partage des revenus à 6% des revenus bruts ajustés (AGR) des opérateurs, contre 8% actuellement. Cela se ferait en réduisant de deux points de pourcentage le prélèvement de 5 % sur l’obligation de service universel.

La Telecom Regulatory Authority of India (Trai) ayant émis ses recommandations à cet effet en janvier 2015, il ne serait plus nécessaire de solliciter à nouveau l’avis du régulateur.

La réduction des frais de licence de deux points de pourcentage offrirait un allégement d’environ 3 000 crores de roupies par an aux opérateurs.

En outre, le moratoire sur les paiements du spectre peut être prolongé d’un an ou deux.

Des sources ont déclaré que le gouvernement envisageait également de libéraliser davantage les normes d’IDE pour le secteur, ce qui inclurait la suppression de l’examen minutieux des sources de fonds, ce qui permettrait à VIL de lever plus facilement les mêmes sur le marché étranger.

Selon des sources, jusqu’à présent, le ministère de l’Intérieur a autorisé la société à lever 15 000 crores de roupies, alors qu’elle prévoit d’augmenter jusqu’à 25 000 crores de roupies.

