Central Vista: Centre contre la suspension des travaux, déclare que les protocoles Covid de la Haute Cour de Delhi sont strictement respectés

Le CH entendra l’affaire mercredi.

S’opposant à toute suspension des travaux de construction du projet Central Vista au milieu d’une poussée de la pandémie de Covid-19, le gouvernement central a déclaré mardi à la Haute Cour de Delhi qu’il ne s’agissait que d’une autre tentative de bloquer le projet multi-crore proposé, voire lorsque tous les protocoles et directives sont strictement respectés pour vérifier la propagation de toute infection.

Les «intentions et le motif» du dépôt de la pétition sont évidents du fait que le projet de réaménagement de Central Vista a été choisi malgré plusieurs autres agences, dont Delhi Metro, menant des activités de construction dans la capitale nationale, a affirmé le Centre, ajoutant que l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi avait autorisé les activités de construction, pendant le couvre-feu en vigueur, où les ouvriers résidaient sur place.

Les 250 travailleurs, qui avaient exprimé leur volonté de rester sur place et de poursuivre le travail, étaient engagés bien avant l’imposition du couvre-feu le 19 avril et une installation conforme à Covid-19 installée sur le chantier lui-même prévoyait une mise en œuvre stricte des protocoles et également le respect des Covid un comportement approprié comme la désinfection, le dépistage thermique, la distanciation physique / sociale et le masquage, a déclaré le gouvernement dans son affidavit.

«Pendant que les dispositions pour le séjour des travailleurs étaient en cours sur le site, une autorisation a été demandée pour le transport des matériaux et des ouvriers du camp de Sarai Kale Khan au chantier, y compris l’autorisation de déplacement du personnel de supervision et cette autorisation était valable jusqu’en avril. 30 », a déclaré le Centre au HC de Delhi.

En outre, l’entrepreneur avait prévu une assurance maladie pour tous les travailleurs contre Covid-19 et une installation séparée pour effectuer le test RT-PCR, des dispositions pour la zone d’isolement et une aide médicale ont été fournies sur le site, a déclaré le gouvernement au HC.

L’affidavit indiquait en outre que la portée des travaux, qui fait l’objet de la présente pétition, se limitait au réaménagement de Central Vista Avenue (c’est-à-dire des deux côtés de Rajpath) où les célébrations de la fête de la République ont lieu chaque année et non à l’ensemble de la centrale Projet Vista qui comprend le Parlement, la rénovation de l’édifice nord et sud, la construction de nouveaux bureaux pour le gouvernement central – Secrétariat central commun, installations de conférence centrales, etc.

Au lieu de cela, la construction actuelle concerne les espaces publics visités par les personnes et les touristes à Raj Path et comprend la construction d’équipements publics tels que de nouveaux blocs sanitaires, des places de parking, des passages inférieurs pour piétons sous l’hexagone C, l’amélioration des canaux, des ponts, des pelouses, des lumières, etc.

Les pétitionnaires, Anya Malhotra et Sohail Hashmi, avaient demandé l’arrêt de la construction en raison de la situation de Covid-19 dans la capitale nationale et de la menace posée par les travaux de construction en tant que super épandeur potentiel.

