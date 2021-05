Central Vista est un projet essentiel, les travaux se poursuivent: Delhi HC rejette la PIL, impose une amende de Rs 1 lakh au pétitionnaire

Le Centre avait allégué que le plaidoyer était une nouvelle tentative de mettre un terme au projet Central Vista.

Mettant de côté le litige d’intérêt public intenté pour demander l’arrêt du projet Central Vista, la Haute Cour de Delhi a aujourd’hui autorisé la poursuite des travaux de construction, le qualifiant de projet national «vital et essentiel». La Haute Cour a noté qu’en vertu du contrat attribué au groupe Shapoorji Pallonji, les travaux devaient être achevés d’ici novembre 2021 et, par conséquent, devraient être autorisés à se poursuivre.

Un banc du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh, tout en passant l’ordonnance, a déclaré que la DIP était «motivée» et «non authentique». Il a également imposé un coût de Rs 1 lakh aux pétitionnaires. Le banc a également observé que la légalité du projet avait déjà été confirmée par la Cour suprême.

Auparavant, le banc avait fixé le 31 mai pour le prononcé de son jugement. La PIL a été déposée par Anya Malhotra, traductrice, et Sohail Hashmi, historienne et réalisatrice de documentaires. Ils avaient soutenu que le projet ne relevait pas d’une activité essentielle et devrait être mis en attente à la suite de la pandémie de COVID-19. Les pétitionnaires avaient affirmé ne s’intéresser qu’à la sécurité des travailleurs sur le chantier.

Le Centre avait allégué que le plaidoyer constituait une nouvelle tentative d’arrêter le projet. Il a qualifié le PIL de «façade» ou de «déguisement» visant à bloquer le projet. Shapoorji Pallonji and Company Pvt Ltd s’était également opposée au plaidoyer en affirmant qu’il manquait de bonne foi et que la société prenait soin de ses effectifs.

Le PIL avait qualifié le projet Central Vista de «forteresse centrale de la mort» et l’avait comparé au camp de concentration allemand d’Auschwitz. En comparaissant pour le pétitionnaire, l’avocat Sidharth Luthra avait soutenu que les affirmations du Centre sur la disponibilité des installations médicales, du centre de test et d’autres équipements sur le site étaient toutes fausses.

Le solliciteur général Tushar Mehta avait déclaré que l’un des pétitionnaires s’était opposé au projet bien avant qu’il n’obtienne l’approbation de la Cour suprême. «L’intérêt public est très sélectif sur la santé des ouvriers», avait-il ajouté et exhorté le tribunal à rejeter le plaidoyer.

Le projet Central Vista prévoit la construction d’un nouveau Parlement, un nouveau complexe résidentiel pour abriter les bureaux du Premier ministre et du vice-président. Il disposera également de nouveaux immeubles de bureaux et d’un secrétariat central pour accueillir les bureaux de divers ministères.

