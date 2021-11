Central Vista : le Centre lance un appel d’offres pour les nouveaux bureaux du PMO, de l’India House, du Cabinet Sec et du Conseil de sécurité nationale

La « Maison de l’Inde », selon le plan, serait utilisée pour accueillir des réunions avec des dignitaires étrangers.

Projet de réaménagement de Central Vista : Le Centre a sollicité des offres pour un nouveau bâtiment de quatre étages pour le PMO, et les bureaux du Secrétariat du Cabinet ainsi que le Secrétariat du Conseil de sécurité nationale ainsi qu’une nouvelle « Maison de l’Inde » à deux étages à construire dans les deux ans suivant l’attribution . Selon le plan, les parcelles existantes dans le bloc sud, où les complexes immobiliers sont proposés pour être développés, seront démolies en premier. Les travaux de développement de la nouvelle résidence ainsi que du PMO iront au-delà de l’objectif d’achèvement de décembre 2022, selon un rapport d’IE. La résidence du PM devait être achevée d’ici décembre 2022, selon le calendrier de la CPWD, mais cela devrait changer.

Actuellement, les zones où il est proposé de construire le bureau du Premier ministre, ainsi que l’enclave exécutive, sont occupées par des huttes de l’établissement de la Défense qui sont en train d’être transférées au KG Marg et à l’avenue Africa dans la capitale nationale. Mardi, le département central des travaux publics a demandé des offres de pré-qualification pour le développement de l’enclave exécutive qui abritera le PMO, le secrétariat du Cabinet, la Maison de l’Inde et le secrétariat du Conseil de sécurité nationale, pour un coût de 1 171 crore de roupies. La « Maison de l’Inde », selon le plan, serait utilisée pour accueillir des réunions avec des dignitaires étrangers.

Conformément au plan, les immeubles de bureaux proposés seront des bâtiments à ossature en béton de ciment armé. Conformément à l’exigence, la transplantation d’arbres doit être effectuée ainsi que les services existants, le cas échéant, doivent être détournés. La structure a été conçue en tenant compte de la zone sismique V, a-t-il ajouté. La superficie totale du socle du bâtiment proposé est d’environ 87 915 mètres carrés, y compris la superficie du sous-sol d’environ 20 879 mètres carrés. La nouvelle résidence du PM, dans le cadre du plan, doit s’établir sur un terrain de 15 acres près de South Block.

L’appel d’offres mentionne que l’Enclave sera conçue pour améliorer sa puissance ainsi que son fonctionnement grâce à la formation soigneusement planifiée de divers départements avec des installations de soutien. Cela garantira une sécurité de premier ordre ainsi qu’une excellente interconnectivité au sein de l’Enclave ainsi qu’avec d’autres bureaux situés à Central Vista. La relocalisation de ces départements garantira également des protocoles de sécurité efficaces pour les VIP, les VVIP sans perturber les déplacements quotidiens du public dans et autour de Central Vista, a-t-il ajouté.

