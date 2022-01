Centrales électriques domestiques BLUETTI : Powerbanks pour votre maison

Une banque d’alimentation est une chose pratique à avoir au cas où vous manqueriez d’énergie avec votre iPhone, iPad ou Mac, mais qu’en est-il des moments où toute votre maison perd de l’électricité ? Qu’il s’agisse d’une tempête, d’une inondation ou d’un problème avec le réseau, un système d’alimentation de secours autonome pour votre maison peut vous permettre de maintenir les éléments électriques essentiels en service pendant que vous attendez.

BLUETTI est l’un des leaders des centrales électriques domestiques, et vient d’annoncer trois nouveaux produits, dont le premier générateur solaire sodium-ion et pack batterie au monde…

La prochaine génération de stockage d’énergie : Sodium-ion

Nous connaissons tous les batteries Lithium-Ion (Li-ion) qui alimentent nos appareils Apple. Ceux-ci sont omniprésents pour les gadgets portables car ils contiennent beaucoup de puissance dans un petit espace et prennent en charge une charge rapide.

Les batteries Li-ion présentent cependant de gros inconvénients lorsqu’il s’agit de les adapter à la taille et à la capacité nécessaires pour alimenter une maison. La rareté des matériaux utilisés dans leur construction signifie qu’ils sont à la fois chers et ont un coût environnemental important, et leur durée de vie limitée peut les rendre moins qu’idéales lorsque vous investissez le genre d’argent nécessaire pour une centrale électrique domestique.

La technologie de prochaine génération qui émerge pour résoudre ce problème est celle des batteries sodium-ion (Na-ion), et c’est cette technologie que BLUETTI est pionnière dans le premier générateur solaire sodium-ion au monde. Le générateur est le NA300, et la batterie correspondante le B480.

Cela vous donne quatre prises 20A et un port de sortie 30A L14-30, tous pilotés par l’onduleur à onde sinusoïdale pure 3 000 W intégré. C’est assez costaud pour alimenter la plupart des appareils ménagers.

Le NA300 (vu ci-dessus) offre une capacité de 3 000 Wh, que vous pouvez augmenter avec un ou deux modules de batterie B480 de 4 800 Wh chacun. Cela signifie que la capacité totale maximale est de 12 600 Wh, ce qui alimentera toute votre maison pendant quelques jours à une semaine, selon l’utilisation.

Lorsqu’il s’agit de le charger, l’entrée solaire atteint un maximum de 3 000 W, et si vous chargez à partir d’une combinaison d’énergie solaire et CA, vous pouvez la charger de 0 % à 80 % en seulement 30 minutes. Il s’agit d’une excellente capacité à avoir parfois lorsque la puissance du réseau est intermittente, juste une demi-heure de puissance du réseau vous donnant suffisamment de jus pour tenir deux jours ou plus.

Si vous vivez dans un climat froid, le sodium-ion est également là pour vous, offrant une rétention de capacité de 85% et une efficacité de plus de 80% à des températures de -4F (-20C).

Onduleur à onde sinusoïdale pure BLUETTI AC500 de 5 000 watts

Avoir beaucoup d’énergie disponible est la moitié de l’équation, mais si vous voulez faire fonctionner simultanément un tas d’appareils de haute puissance, vous avez également besoin d’un onduleur capable de fournir cette puissance.

Le 5kW AC500 est l’onduleur le plus puissant que la société ait jamais proposé, et BLUETTI pense qu’il pourrait battre tout le reste du marché. Vous pouvez même en coupler deux pour fournir jusqu’à 10 000 W de puissance !

Vous pouvez coupler l’AC500 avec jusqu’à six modules de batterie B301 pour vous offrir une capacité totale étonnante de 18 432 Wh.

Les taux de charge sont également impressionnants :

3 000 W solaire seulement 5 000 W CA seulement 8 000 W combinés

BLUETTI EB3A prouve qu’entrée de gamme ne veut pas dire basique

Tout le monde n’a pas l’espace ou le budget pour un produit pouvant alimenter toute une maison, mais opter pour un produit d’entrée de gamme ne signifie pas accepter des performances médiocres.

L’EB3A est une unité compacte et abordable qui offre toujours une impressionnante capacité de 288 Wh, une sortie d’onduleur à onde sinusoïdale pure de 600 W et une entrée solaire de 200 watts. Cela en fait une excellente solution pour une utilisation mobile comme les camping-cars, tout en gardant vos appareils essentiels alimentés en cas de panne de courant à la maison.

Plus impressionnant encore, la charge CA se fait via un seul câble (aucune brique d’alimentation requise) et peut vous donner une charge de 0 % à 80 % en seulement 20 minutes.

BLUETTI pense que l’EB3A porte le marché des centrales électriques ultra-portables à un tout autre niveau.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :