Centrales générant à PLF bas malgré des approvisionnements CIL aux normes PLF à 85 %

L’exigence de stock normatif signifie 23 jours de stock de charbon, mais les centrales électriques ont jusqu’à présent pu constituer un stock d’environ huit jours, le CIL constituant une partie des approvisionnements.

Bien que Coal India (CIL) fournisse du charbon aux centrales électriques avec un facteur de charge (PLF) de 85 %, le PLF de toutes les centrales électriques du pays était en moyenne de 56,7% en novembre. Le PLF n’a jamais atteint 60%.

CIL s’est conformé aux normes fixées par l’Autorité centrale de l’électricité (CEA), a déclaré un responsable de CIL. Les approvisionnements en charbon considérant 85 % de PLF signifieraient une accumulation rapide des stocks dans les usines. Mais lorsque les usines fonctionnaient à faible PLF, le stock réel variait d’environ 30 à 31 % du stock normatif requis, avec une consommation d’environ 30 000 à 31 000 tonnes par jour contre un approvisionnement de 39 000 à 40 000 tonnes par jour, selon les données du CEA.

Selon les critères du CEA, le stock moyen de charbon des centrales électriques hors mine est juste au-dessus du niveau critique. Cependant, de nombreuses centrales hors fosse sont toujours en situation de stock critique selon les critères du CEA édictés en 2017, qui considèrent comme en situation de stock critique les centrales dont le stock de charbon est inférieur à sept jours.

Un responsable du CEA a déclaré que malgré le faible PLF moyen, il y avait des usines qui généraient au-dessus de 90 % de PLF. Mais l’écart critique était avec les 14 centrales au charbon importées totalisant une capacité nominale de 16 730 MW. Ces usines fonctionnaient actuellement à 14,9% PLF et dépendaient des importations pour constituer des stocks.

Parmi celles-ci, 10 usines ont importé environ 10,15 lakh tonne de charbon, mais recevaient environ 25 000 tonnes par jour contre un besoin de consommation de 38 000 tonnes par jour. Le responsable de CIL a déclaré qu’avec ces 14 centrales électriques réduisant leur production, les centrales électriques nationales à base de charbon devaient intervenir pour combler le déficit de production, ce qui à son tour imposait une charge non pondérée à CIL. En outre, de nombreuses usines dotées de mines de charbon captives n’avaient pas encore augmenté leur production, ce qui aurait autrement contribué à constituer davantage de stocks à la tête des usines.

