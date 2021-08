Centralisation du gouvernement vs. Décentralisation Bitcoin ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Greg Foss et Aaron Segal ont rejoint « Fed Watch » pour discuter de la bataille actuelle entre les gouvernements et Bitcoin.

Hôtes : Christian Keroles et Ansel Lindner

Invités : Greg Foss et Aaron Segal

Dans cet épisode spécial du podcast « Fed Watch » de Bitcoin Magazine, nous nous sommes assis avec deux esprits brillants dans l’espace bitcoin, Greg Foss et Aaron Segal, pour discuter du processus mondial et de l’interaction de la centralisation et de la décentralisation dans la société. C’était une sorte de table ronde avec Keroles guidant nos sujets.

La bataille actuelle et future entre centralisation et décentralisation

Segal a commencé en introduisant cinq axiomes de la centralisation par rapport à la décentralisation, qui font l’objet d’un prochain essai : Premièrement, la fluctuation entre la centralisation et la décentralisation est l’une des forces motrices de l’histoire ; deuxièmement, la centralisation et la décentralisation peuvent prendre de nombreuses formes ; troisièmement, la décentralisation est plus stable à long terme ; quatrièmement, la technologie peut être utile dans les deux sens ; et cinq, Bitcoin est une force unique de décentralisation.

Un point très intéressant soulevé immédiatement par Segal est la façon dont le système favorise l’adhésion des gens en y mêlant leurs actifs. Lorsque vous commencez votre carrière aux États-Unis, vous bénéficiez généralement d’avantages tels que des cotisations 401 (k) ou même des options d’achat d’actions. L’épargne de la plupart des gens, si elle n’est pas directement investie en bourse ou dans des régimes de retraite gouvernementaux comme la sécurité sociale, est constituée d’investissements libellés en dollars. Cela conduit à une centralisation du système plus rigide que ce à quoi on pourrait s’attendre sur la base des propriétés monétaires des systèmes concurrents, car vos économies dépendent de l’existence continue du système actuel. Bitcoin est à peu près le seul moyen de décoller cet investissement et d’éviter une transition désordonnée.

Économie chinoise et centralisation croissante

Le panel a ensuite appliqué cette ligne de pensée à la situation en Chine pour en dégager la dynamique. Ce qui a suivi a été l’une de mes discussions préférées dans l’histoire de « Fed Watch ». Foss a souligné l’insuffisance des marchés de capitaux chinois comme étant petits et immatures. L’impact des récentes mesures de répression du PCC sur les cotations boursières et les entreprises ne peut être compris que dans ce contexte.

Segal a ajouté que le PCC semble déplacer l’économie vers de nouvelles industries. Ma contribution a été d’ancrer cette discussion sur la Chine dans le débat élargi sur la décentralisation. Les États-nations seront confrontés aux pressions de la décentralisation, tout comme l’ensemble de l’ordre international. L’ère précédente des organismes internationaux comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’ONU et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec une influence significative, sera également affectée par la décentralisation.

La façon dont les États-Unis gèrent la décentralisation de Bitcoin

La conversation s’est ensuite poursuivie en examinant les États-Unis et l’effet de cette vague de décentralisation sur leur société. Nous avons noté une montée de la rhétorique guerrière, et comment elle affecte ces dynamiques de centralisation, ainsi que la plus grande affinité avec un État de droit. L’augmentation de l’extraction de bitcoins aux États-Unis et le récent débat sur le projet de loi sur les infrastructures témoignent de la position des États-Unis à ce sujet.

Les États-Unis sont uniques en ce qu’ils ouvrent de nombreux sujets. Les panélistes ont convenu que les États-Unis sont un marché plus profond et davantage basé sur l’état de droit, ils devraient donc mieux gérer cette pression vers la décentralisation que la plupart des autres endroits. Foss et Segal ont discuté de l’investissement passif comme d’un gros problème, « l’investissement passif, c’est le communisme » est une citation directe de Segal. La conversation s’est même tournée vers le nouveau participant de la communauté Bitcoin, Jason Lowery, membre de l’US Space Force, rédigeant une thèse sur l’extraction de bitcoins comme moyen de dissuasion nucléaire.

Comme vous pouvez le voir, c’était un épisode chargé, ce n’était qu’un échantillon de ce qui était couvert. C’est l’un de mes préférés que nous ayons jamais fait et à écouter absolument. Merci à Foss et Segal de nous avoir rejoints. Peut-être que nous pourrons bientôt continuer ce sujet dans une autre émission.