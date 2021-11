Centre commercial de Nottingham évacué à cause d’une fuite de gaz – Incendie du Nottinghamshire, sauvetage sur place | Royaume-Uni | Nouvelles

Les habitants de Nottingham ont été priés de rester à l’écart du Victoria Centre après qu’il a dû être évacué à la suite d’une « fuite de gaz » présumée. Nottingham Fire and Rescue a demandé aux membres du public d’« éviter la zone ». Quatre moteurs ont dégagé le centre commercial ce matin. Les zones environnantes peuvent également être affectées par la fuite.

Le service d’incendie et de sauvetage du Nottinghamshire a déclaré: « Nous avons quatre appareils en service au Victoria Center de Nottingham en raison d’une fuite de gaz présumée.

« Les gens sont évacués du bâtiment et nous demandons aux gens d’éviter le secteur. »

Un client a écrit sur Twitter : « Je me promenais dans le Victoria Centre, tuant le temps [until] ma sœur arrive mais les alarmes se sont déclenchées et on nous a dit d’évacuer, maintenant il y a des camions de pompiers ici. »

Confetti Institute of Creative Technologies sur Convent Street à proximité, qui célèbre une journée portes ouvertes, a déclaré: « Si vous venez à notre journée portes ouvertes de niveau universitaire, assurez-vous de laisser suffisamment de temps pour voyager.

« Les routes autour de Confetti connaissent actuellement des volumes de circulation élevés en raison de l’incident en cours sur Upper Parliament Street. »

Pendant ce temps, Nottingham Playhouse a déclaré: « Si vous vous rendez dans le centre-ville aujourd’hui pour nos représentations aujourd’hui, veuillez prévoir plus de temps pour votre voyage. »

Un cordon de pompiers a été mis en place autour de l’entrée du carrefour Upper Parliament Street du centre commercial pour empêcher les passants de s’approcher de la zone de l’incident, qui a été signalé peu après midi et a laissé des voitures bloquées dans la circulation dans le centre-ville.

