Centre, les États allouent Rs 3 lakh crore pour l’éducation et le soutien nutritionnel

Les ministères de l’Éducation et du Développement de la femme et de l’enfant travailleront ensemble pour mettre en œuvre le programme Samagra Siksha 2.0 au cours des cinq prochaines années. Pradhan a déclaré que le Centre et les gouvernements des États alloueraient collectivement 3 lakh crore pour mettre en œuvre le programme.

Pour que l’Inde ait une main-d’œuvre productive, il est impératif de réorganiser les secteurs de l’éducation et du développement des compétences, a déclaré jeudi Dharmendra Pradhan, ministre de l’Éducation et du Développement des compétences. Il a également déclaré que le gouvernement prévoyait d’amener tous les enfants de plus de trois ans dans le système éducatif formel.

« Pour la première fois, le gouvernement a combiné les départements de l’éducation et des compétences, créant une nouvelle approche pour de bons moyens de subsistance et pour une meilleure mise en œuvre des politiques », a-t-il déclaré.

Le ministre a déclaré que le principal programme du gouvernement est d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale de l’éducation au niveau de la base. Des plans sont également en cours pour amener tous les enfants de plus de trois ans dans le système éducatif formel et prévoir une vingtaine d’années de leur éducation.

À l’heure actuelle, environ 15 millions d’enfants et de jeunes âgés de trois à 23 ans sont exclus de ce système. Pradhan a déclaré que le changement est nécessaire pour assurer une main-d’œuvre productive.

Le président du DCM Shriram, Ajay S Shriram, a suggéré de mettre en œuvre un programme de garantie d’emploi urbain, de donner une impulsion aux cours de développement des compétences pour les industries à forte intensité de main-d’œuvre, d’étendre l’Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana au-delà de la pandémie, y compris les éléments sur la formation et l’entrepreneuriat dans les programmes scolaires, et de mettre en place un programme accéléré de compétences numériques.

« L’énergie de nos jeunes doit être canalisée par l’éducation et le développement des compétences, les préparant à de nouvelles opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat. Cela stimulera la croissance future de l’Inde », a-t-il déclaré.