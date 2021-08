Centre pour convertir les réserves de l’USDC en espèces et en bons du Trésor américain ⋆ Crypto new media

in

Centre, l’émetteur du populaire stablecoin USDC, a révélé qu’il reconvertirait les réserves d’actifs en espèces et en bons du Trésor américain uniquement.

Dans un article de blog officiel publié lundi, le Center Consortium a indiqué qu’il avait désormais l’intention de “détenir la réserve de l’USDC entièrement en espèces et en bons du Trésor américain à court terme”.

L’organisation a déclaré que la décision était motivée par son engagement à accroître la transparence et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration avec la communauté de l’USDC. Il a noté que les nouveaux changements seront rapidement mis en œuvre et «seront reflétés dans les futures attestations» de son cabinet d’audit, Grant Thornton.

Le centre fait demi-tour

Rappelons que le mois dernier, la société a révélé dans un rapport d’attestation de mai publié par Grant Thornton qu’elle avait élargi son portefeuille d’investissement pour les réserves de l’USDC, d’une valeur d’environ 22,2 milliards de dollars à l’époque.

Grant Thornton a donné une ventilation bien détaillée de l’expansion dans le document. Le cabinet d’audit a noté que le Centre détenait 13,4 milliards de dollars (61 %) des réserves de l’USDC en espèces et quasi-espèces et 2,7 milliards de dollars (12 %) en bons du Trésor américain.

En plus de cela, l’émetteur de pièces stables a élargi le portefeuille de réserves pour inclure 2,9 milliards de dollars (13 %) de certificat de dépôt Yankee, 2 milliards de dollars (9 %) de papier commercial, 1,1 milliard de dollars (5 %) d’obligations de sociétés et 100 millions de dollars (0,1 %) Obligations municipales et agences américaines.

Coinbase réfute la demande de réserve de l’USDC

Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, Coinbase, l’un des bailleurs de fonds officiels du stablecoin USDC, est revenu sur ses précédentes affirmations selon lesquelles le stablecoin était adossé au dollar américain, réfutant son affirmation initiale.

Coinbase était même allé jusqu’à changer la description de l’USDC sur son site officiel de « adossé par un dollar américain », « détenu sur un compte bancaire » à « adossé par un dollar ou un actif d’une juste valeur équivalente ».

L’expansion du portefeuille de réserves pour contenir ces autres actifs n’a pas bien plu aux utilisateurs et partenaires de l’USDC. La raison étant que ces actifs pourraient subir des pertes massives. Et comme ils sont moins liquides que l’argent liquide, cela pourrait causer beaucoup de problèmes si les utilisateurs essayaient d’échanger le stablecoin en masse.

La conversion des réserves de l’USDC en espèces et en bons du Trésor américain prendra effet immédiatement et “ne s’étendra pas au-delà de septembre”, selon un tweet de la directrice de l’exploitation de Coinbase, Emily Choi.

