Le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information a pris connaissance de l’allégation de la dirigeante Priyanka Gandhi Vadra selon laquelle les comptes Instagram de ses enfants ont été piratés par le gouvernement, a déclaré mercredi l’agence de presse ANI citant un responsable du ministère. L’unité anti-cybercriminalité avancée du gouvernement enquêtera sur les allégations de Gandhi.

« Laissez les écoutes téléphoniques, le compte Instagram de mes enfants a également été piraté », a déclaré Priyanka aux journalistes interrogés sur les allégations d’écoutes téléphoniques des dirigeants de l’opposition par le gouvernement. « Le gouvernement n’a-t-il pas d’autre travail ? » elle a demandé.

Le chef du Congrès a fait cette allégation deux jours après que le président du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a accusé le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, d’avoir mis ses téléphones sur écoute et d’avoir écouté les enregistrements de ses conversations tous les soirs.

Gandhi a également affirmé que sa campagne « Ladki hoon, lad sakti hoon » (Je suis une fille et je peux me battre) a forcé le Premier ministre Narendra Modi à s’adresser à une réunion de femmes à Prayagraj. « En raison de la campagne ‘Ladki hoon, Lad sakti hoon’ du Congrès, le Premier ministre doit travailler pour les femmes. Le PM s’est incliné devant le pouvoir des femmes. C’est une victoire des femmes de l’Uttar Pradesh », a-t-elle déclaré.

