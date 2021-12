Centre pour intégrer les projets FMC et ferroviaires de CIL dans le pipeline national de monétisation

Les normes pour la dernière tranche d’enchères mettant en vente 88 mines de charbon ont réduit le paiement initial et ajusteraient le montant initial par rapport aux redevances.

Le Centre amènerait le secteur du charbon sous le pipeline de monétisation nationale de manière agressive, même s’il a assoupli les normes interdisant les blocs de charbon, souhaitant qu’ils soient remis aux soumissionnaires qualifiés, sans risque.

Le secrétaire au charbon, Anil Kumar Jain, a déclaré que le gouvernement envisageait de monétiser les projets de connectivité du premier kilomètre (FMC) et les projets ferroviaires, que CIL développait uniquement ou via des coentreprises. « FMC devrait être externalisé, nous sommes pour la vente pure et simple de CERL (Chhattisgarh East Railway, une entreprise de CIL, des chemins de fer et du gouvernement du Chhattisgarh). Il doit être monétisé. CIL devrait être soumis au NMP », a déclaré Jain.

CIL a affecté 14 000 crores de roupies en deux phases d’ici 2025 aux projets FMC et 19 650 crores de roupies aux projets ferroviaires d’ici 2024 afin d’améliorer l’évacuation de la production accrue de charbon.

Jain, au e-conclave sur les minéraux, les mines et les métaux de la Chambre de commerce du Bengale, a déclaré que, bien que le secteur indien des mines et des minéraux soit tombé dans une certaine incertitude quant à l’issue de la COP-26, le secteur, en particulier le secteur du charbon , a également connu des tournants positifs avec la dernière série d’enchères de mines de charbon qui a obtenu des réponses de la part des soumissionnaires.

« Le tour actuel, pour lequel aujourd’hui (jeudi) était la dernière date de candidature, a reçu deux offres ou plus pour 18 mines, nous avons proposé. Certaines étaient des mines anciennes, mais l’ajout de nouvelles mines supplémentaires a suscité de l’intérêt », a déclaré Jain, ajoutant que cela a été considéré comme un tournant positif puisque le cycle précédent n’a pas reçu beaucoup de réponses comme l’a fait la première tranche d’enchères.

Les normes pour la dernière tranche d’enchères mettant en vente 88 mines de charbon ont réduit le paiement initial et ajusteraient le montant initial par rapport aux redevances. Alors que 100 % d’IDE ont été autorisés via la route automatique, le gouvernement a également assoupli les paramètres d’efficacité pour l’efficacité opérationnelle. Le nouveau module d’enchères a conçu des conditions financières raisonnables et un modèle de partage des revenus basé sur l’indice national du charbon.

Jain a déclaré que le partage des revenus de la gazéification du charbon a été augmenté à 50% contre 20% auparavant.

Naveen Jindal, président de Jindal Steel and Power Ltd, a déclaré que bien que de nombreuses initiatives aient été prises pour réformer le secteur minier, il devrait y avoir un mécanisme de guichet unique pour obtenir toutes les autorisations. L’Inde, qui détient les quatrièmes plus grandes réserves de charbon, devrait créer un environnement propice à l’exploitation des réserves en diminuant les charges fiscales et en veillant à ce que la compétitivité des entrepreneurs indiens ne s’érode pas.

Cependant, l’incertitude sur le secteur, pour l’issue de la COP-26, s’éloignerait progressivement avec la mise en place d’une feuille de route par toutes les parties prenantes pour accomplir l’engagement de l’Inde d’être net-zéro d’ici 2070. Un budget carbone était nécessaire dans le sens de le Royaume-Uni lorsqu’il a décidé de réduire l’utilisation des combustibles fossiles en 2007, a déclaré Jain. La proposition de l’Europe d’imposer un mécanisme d’ajustement transfrontalier (CBAM), ce qui signifie que l’imposition de taxes sur les importations en provenance de pays exploitant beaucoup de charbon nuirait à l’Inde, mais « nous devrons répondre à nos préoccupations environnementales sans compromettre nos objectifs économiques », a-t-il déclaré. .