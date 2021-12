Centre prenant des mesures pour simplifier le système de prestation de la justice : Kiren Rijiju

Le ministre de l’Union était accompagné du président de l’Autorité nationale des services juridiques, le juge Udai Umesh Lalit, et du président de l’Autorité juridique de l’État d’Uttarakhand, le juge Raghavendra Chauhan.

La ministre de la Justice et de la Justice de l’Union, Kiren Rijiju, a déclaré dimanche que le Centre prenait diverses mesures pour simplifier le système de justice dans le pays.

S’adressant à un camp d’alphabétisation juridique et médicale d’une journée organisé par l’autorité des services juridiques du district ici, Rijiju a déclaré qu’un grand nombre de bénévoles parajuridiques (PLV) avait été nommé par son ministère pour sensibiliser les gens afin qu’ils puissent profiter de camps juridiques gratuits pour obtenir une justice rapide.

Le gouvernement Modi s’efforce également d’assouplir le processus juridique pour libérer ceux qui sont en prison depuis longtemps en raison de la non-audition de leur cas, a-t-il déclaré.

En plus de fournir une aide juridique aux populations rurales, les PLV les informent également des programmes d’aide juridique gratuits du gouvernement, a-t-il déclaré.

Rijiju a conseillé aux organisateurs de prolonger sa durée et a également félicité le président de l’autorité des services juridiques du district, Gyanendra Kumar Sharma, pour cette initiative.

« J’ai promis au barreau local de revenir les rencontrer s’il organise un tel camp juridique gratuit », a-t-il déclaré.

Rijiju a également inspecté chaque stand installé dans le camp, présentant les plans du gouvernement de l’Union pour rendre justice aux gens ordinaires.

