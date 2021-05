Centre toujours en train de serpenter sur la stratégie de vaccination Covid-19

L’affidavit n’aborde pas directement la question précise de savoir si le Centre réexaminera la politique d’achat de 100% des vaccins.

Les réponses du Centre aux questions posées par la Cour suprême laissent plusieurs questions sans réponse. De manière critique, nous ne savons toujours pas quelle quantité de vaccins seront disponibles au cours des prochains mois. Le Centre a déclaré que même s’il obtenait des autorisations et des licences supplémentaires en invoquant la licence obligatoire des dispositions de la Loi sur les brevets, la pénurie de matières premières empêcherait toute augmentation immédiate de la production.

L’affidavit de 200 pages note qu’il n’est pas possible d’inoculer le pays d’un seul coup «… en raison de la soudaineté même de la pandémie, de la disponibilité limitée des doses de vaccin…». Il indique également que le gouvernement est en pourparlers avec les majors mondiaux de la drogue comme Pfizer et Moderna pour les importations, bien que rien de concret ne semble avoir émergé de ces discussions jusqu’à présent. Il estime que l’exercice de pouvoirs statutaires en vertu de la loi de 1970 sur les brevets – lue avec l’accord sur les ADPIC et la déclaration de Doha, ou de toute autre manière – ne peut que se révéler contre-productif.

On espère que les discussions via les voies diplomatiques donneront des résultats. Le Centre note que «les efforts d’approvisionnement auprès d’autres pays ont leurs propres défis car, contrairement à d’autres vaccins dans le passé, chaque pays du monde a besoin de vaccins pour son usage domestique à ce stade». Les nouvelles sur le remdesivir ne sont pas non plus bonnes compte tenu de la pénurie d’intrants nécessaires pour produire le médicament.

En effet, compte tenu de notre population, le Centre n’aurait pas dû exporter 66 millions de doses de vaccins avant de s’assurer que les citoyens indiens disposaient d’un approvisionnement suffisant. L’affidavit n’aborde pas directement la question précise de savoir si le Centre réexaminera la politique d’achat de 100% des vaccins.

Compte tenu de la grave pénurie de vaccins, à ce stade, il est préférable que le Centre soit le seul acheteur, achetant auprès de tous les fabricants, locaux et étrangers. Il peut ensuite les répartir équitablement entre les États, en plus de répartir une part pour le secteur privé. Une politique centralisée peut à elle seule garantir une répartition équitable; sinon, les États financièrement plus forts pourraient s’en tirer avec les stocks disponibles, laissant les États les plus faibles bloqués.

Le gouvernement a déclaré dans l’affidavit qu’il veillait à ce que les fabricants ne soient pas «indûment enrichis». Bien que ce soit un objectif juste – et le Centre a bien fait de se procurer les vaccins auprès de SII à 150 roupies par dose – les fabricants locaux de vaccins ne devraient pas subir de préjudice financier au même degré que les affaires et la R&D en souffrent; si cela se produit, le pays sera perdant.

De plus, il ne devrait pas y avoir de prix différentiels; les États et le Centre devraient acheter au même prix auprès du fabricant. Il est également regrettable que le Centre ait demandé aux États de payer la facture de leur part des achats. Comme cet article l’a soutenu, le Centre devrait prendre la note de toute la campagne de vaccination étant donné que nous sommes au milieu d’une catastrophe nationale et que les États sont à court d’argent. Si le Centre est le seul acheteur, ces problèmes de prix différentiels ne se poseront pas.

L’affidavit dit que la stratégie de vaccination est juste, équitable et non discriminatoire, et que toute intervention judiciaire «trop zélée» bien que bien intentionnée peut entraîner des conséquences imprévues. Le fait est que le centre est bien en retard sur la courbe de traitement de la deuxième vague; les vaccins sont rares, tout comme l’oxygène et d’autres médicaments. Il n’est pas injustifié de la part du CS de demander des détails et de la clarté. Samedi, le SC a mis en place un groupe de travail de 12 membres pour rationaliser et garantir l’attribution «efficace et transparente» de l’oxygène médical aux États et aux UT. Si nous ne traitons pas la pandémie de manière plus efficace, les dégâts ne pourront être contenus.

