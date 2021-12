Centre travaillant sur la politique pour encourager la recherche dans le secteur pharmaceutique, dit Mandaviya; insiste sur l’utilisation de médicaments génériques

Le gouvernement central élabore une politique visant à encourager la recherche dans le secteur pharmaceutique pour les médicaments brevetés, et tente également d’élargir la portée des médicaments génériques, a déclaré samedi le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya. Il a déploré que bien que l’Inde rende des médicaments génériques disponibles dans le monde à grande échelle, les gens de […]

Le gouvernement central élabore une politique visant à encourager la recherche dans le secteur pharmaceutique pour les médicaments brevetés, et tente également d’élargir la portée des médicaments génériques, a déclaré samedi le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya. Il a déploré que bien que l’Inde rende des médicaments génériques disponibles dans le monde à grande échelle, les habitants du pays consomment des médicaments de marque, ce qui augmente le coût des traitements médicaux.

S’exprimant lors d’un événement sur le secteur pharmaceutique organisé ici à l’approche de la 10e édition du Vibrant Gujarat Global Summit, Mandaviya a déclaré que la politique du Centre visant à rendre les soins de santé accessibles à 10 crores de familles crée également une opportunité pour le secteur pharmaceutique.

« Le gouvernement a assoupli la politique de recherche dans le secteur pharmaceutique, et le temps nécessaire pour autoriser une entreprise à effectuer des recherches a été réduit. Mais le pays ne devrait pas se limiter à fabriquer des médicaments génériques, il devrait également mener des recherches et vendre des médicaments brevetés sur le marché mondial », a-t-il déclaré. Mandaviya a déclaré que le gouvernement travaillait sur une politique visant à encourager la recherche dans les sociétés pharmaceutiques, qui traitera également de la manière dont elles peuvent être soutenues financièrement.

Cela a aidé à la recherche et à la production de vaccins COVID-19 en neuf mois, a-t-il déclaré. « La donne est en train de changer. Nos scientifiques avaient la capacité, mais le système était tel qu’ils obtiendraient l’approbation pour la recherche après deux ou trois ans (de solliciter un signe de tête). Mais notre gouvernement a demandé aux autorités de simplifier le système tout en garantissant la qualité », a déclaré Mandaviya, qui détient également le portefeuille de produits chimiques et d’engrais.

Il a déclaré que l’Inde disposait des compétences, de la main-d’œuvre et de la confiance nécessaires pour attirer les investissements mondiaux dans le secteur pharmaceutique. Le nombre de centres de santé et de bien-être lancés par le Premier ministre Narendra Modi dans le but de rendre les soins de santé accessibles et abordables pour les pauvres est passé à 90 000, et au cours des deux prochaines années, il atteindra 1,5 lakh, a déclaré Mandaviya.

Plus de 8 500 Jan Aushadhi Kendras dans le pays augmentent également la disponibilité de médicaments génériques de qualité pour la population à un prix aussi bas que la moitié du prix, a-t-il déclaré. « Un comprimé générique sur quatre pris aux États-Unis et un sur six dans le monde est fabriqué en Inde. Nous mettons des médicaments génériques à la disposition du monde et nous consommons nous-mêmes des médicaments de marque pour augmenter nos coûts de traitement », a-t-il déclaré, ajoutant que les programmes du Centre encourageront l’utilisation de médicaments génériques dans le pays.

Le ministre de la Santé du Gujarat, Rishikesh Patel, a déclaré que l’État créerait un parc d’investissement à Bharuch pour les médicaments en vrac.

Le sommet pré-événement d’une journée sur « Santé holistique : accent sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux » comprenait des délibérations sur l’augmentation de la production de médicaments en vrac grâce au programme d’incitation à la production (PLI), réduisant la dépendance de l’Inde envers les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et les dispositifs médicaux, et Jan Aushadhi Kendras médicaments génériques.

Le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel, était également présent à l’événement.

