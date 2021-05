Centres commerciaux italiens ouverts le week-end, repas en salle, gymnases à suivre – WWD

MILAN – L’Italie est en passe de lever la plupart des mesures qu’elle avait appliquées ces derniers mois pour freiner la propagation de la pandémie de COVID-19, et les ventes au détail devraient en bénéficier.

Les centres commerciaux ont finalement été autorisés à rester ouverts le week-end dernier après près de 160 jours de fermetures forcées le week-end qui ont gravement affecté le secteur, qui génère un chiffre d’affaires annuel de 140 milliards d’euros.

L’association industrielle Federdistribuzione a estimé que les week-ends représentent entre 45 et 60% des revenus hebdomadaires de chaque centre commercial et que les opérateurs italiens ont perdu 42 milliards de dollars de ventes au cours des derniers mois.

«La réouverture des centres commerciaux pendant le week-end est une bouffée d’oxygène pour les distributeurs italiens», a déclaré le président de l’association Alberto Frausin. «Ce premier week-end d’activité a été un point de départ: les clients sont revenus de manière ordonnée et contrôlée, dans le plein respect des mesures de sécurité, nous permettant de vivre une expérience de« quasi normalité ». Le chemin à parcourir est encore long, mais c’était une première étape importante pour amorcer un rebond économique du pays, ce qui n’est possible qu’en stimulant la consommation. »

Le secteur comprend environ 1 300 centres commerciaux, dont 272 sont situés dans la région de Lombardie, non seulement la zone la plus touchée par la pandémie, mais également le quartier qui représente 20% des ventes du secteur.

Ici, les exploitants de centres commerciaux ont particulièrement profité de la réouverture avec fréquentation ce week-end au CityLife Shopping District de Milan et à Scalo Milano, en périphérie de la ville, enregistrant une forte croissance à deux chiffres par rapport au même week-end en 2019.

Roberto Zoia, président de l’association industrielle Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, ou Comité national des centres commerciaux, a déclaré avoir vu des signes encourageants à travers le pays, «un témoignage du sentiment de sécurité et de confort que les gens ressentent lorsqu’ils font leurs courses dans les centres commerciaux».

«Les consommateurs étaient plus à l’aise que l’année dernière lorsque nous avons rouvert [after the first wave of the pandemic], J’ai vu beaucoup moins d’hésitation », a noté Zoia, expliquant que la fréquentation était« nettement meilleure qu’en 2020, bien qu’en baisse de 10 à 15% par rapport au même week-end en 2019. »

Il a noté que le nombre de restrictions toujours en place – la capacité réduite du centre commercial, le manque d’événements et d’activités de marketing et l’interdiction de manger à l’intérieur – ont toujours un impact sur la fréquentation des magasins. Il attend avec impatience le quatrième trimestre pour un rebond aux niveaux d’avant la pandémie, alors qu’il s’attend à ce que la reprise de l’enseignement en personne et une réduction du travail à distance aient un impact positif.

Selon une étude menée par le cabinet de conseil Ernst & Young pour Confimprese – l’association nationale des détaillants – en avril, alors que les fermetures de week-end étaient toujours en place, les ventes des centres commerciaux ont chuté de 69,2% par rapport au même mois en 2019, tandis que de janvier à avril les revenus de la période ont chuté de 63,7% par rapport aux mêmes mois en 2019.

«La performance négative du mois d’avril a été marquée par les fermetures le week-end des 1 300 centres commerciaux sur une période de six mois», a commenté Mario Maiocchi, directeur général de Confimprese. «Les centres commerciaux ont déjà perdu environ 56 milliards d’euros de revenus, soit 63% de leurs ventes annuelles. Nous attendons avec impatience de voir si la réouverture le 22 mai a eu un effet positif à voir dans les mois à venir », a-t-il déclaré.

Selon Zoia, pendant les mois d’été, les centres commerciaux plus proches des stations balnéaires et les destinations de vacances bénéficieront de leur emplacement au détriment des centres commerciaux de la ville car les gens attendent avec impatience les évasions estivales loin de la ville, une tendance qui était en partie déjà visible ce week-end dernier, il a dit.

Alors que la stratégie du gouvernement italien dirigé par le Premier ministre Mario Draghi a évité un verrouillage strict ces derniers mois, optant plutôt pour différencier les régions ou les districts par des couleurs allant du jaune au rouge en fonction de la propagation du coronavirus et en mettant en œuvre des fermetures en conséquence, cela a ne s’est pas traduit par beaucoup de soulagement pour le secteur de la vente au détail du pays, qui est toujours touché par les mesures d’arrêt et de départ.

Le 11 mai, les exploitants de centres commerciaux ont uni leurs forces dans une manifestation qui a vu des magasins de détail fermer symboliquement leurs portes pour exhorter le gouvernement à lever son mandat sur les fermetures de week-end, craignant qu’un nouveau retard sur cette décision ait un impact dramatique sur le secteur et mettrait en danger 780000 emplois. .

L’Italie étant maintenant entièrement dans la phase jaune à faible risque, alors que les taux quotidiens d’infections au COVID-19 diminuent fortement et que la campagne de vaccination se déroule à un rythme rapide, il y a place pour de nouvelles améliorations.

À partir de lundi, les gymnases et les centres sportifs ont également été autorisés à rouvrir, tout en respectant des mesures sanitaires strictes qui ont empêché certains opérateurs de reprendre immédiatement leurs activités. Le couvre-feu de longue date qui a été reporté la semaine dernière d’une heure à 23 heures est levé à partir du 21 juin, juste à temps pour la saison estivale où le pays espère pouvoir miser sur les flux touristiques nationaux et internationaux.

Le nouveau scénario devrait sortir le commerce de détail du bourbier qui l’a saisi ces derniers mois.

Selon l’étude Ernst & Young, la consommation locale dans les secteurs de la mode et de l’habillement, de l’alimentation et des boissons et des produits non alimentaires, ces derniers comprenant les cosmétiques et les meubles, a diminué de 62,8% en avril par rapport au même mois en 2019.

Le secteur de la mode et de l’habillement a été l’un des plus touchés, avec des ventes en avril plongeant de 63,3% par rapport au même mois en 2019.

«Nous connaissons un rebond de la consommation plus lent que prévu, car le mois d’avril s’est avéré nettement plus faible que 2019 avec des ventes s’élevant à moins d’un tiers, comme ce qui s’est déjà produit entre janvier et mars», a expliqué l’activité d’Ernst & Young. leader du conseil Paolo Lobetti Bodoni.

Les restaurants et les bars, autre secteur clé du pays, ont été autorisés à rouvrir uniquement à l’extérieur depuis le 26 avril mais, conformément au décret du 18 mai, ils pourront reprendre leurs activités intérieures à partir du 1er juin. Le secteur des boissons a perdu 74,4% de ses ventes par rapport aux niveaux d’avant la pandémie et a reculé de 67,8% au cours des quatre mois clos le 30 avril par rapport à la même période en 2019.