Centres d’affaires, espaces de coworking susceptibles de devenir une nouvelle normalité après la deuxième vague de COVID-19

La pandémie a frappé durement toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Pendant la pandémie, nous avons appris à faire face et, dans le monde post-pandémique, le besoin est d’apprendre à prospérer. Les entreprises qui sortent de la crise se rendent compte que les effectifs ont besoin de nouvelles capacités pour affronter l’avenir.

De nombreuses entreprises qui planifiaient des objectifs commerciaux à long terme, une expansion et leurs futurs besoins en espace de bureau avec des espaces loués se sont toutefois encore une fois arrêtées avec la résurgence de Covid-19. Le moment est peut-être venu d’avoir une vision à court terme et de passer aux centres d’affaires et aux espaces de travail collaboratif qui sont les mieux adaptés en raison de leur flexibilité pour monter ou descendre de l’échelle, des conditions de location plus faciles et une disponibilité immédiate.

Selon un rapport publié par l’un des IPC, alors que les sentiments des entreprises et la reprise du marché avaient été affectés par la deuxième vague de la pandémie au cours de la dernière partie du premier trimestre 2021, le trimestre en cours continue de soutenir la dynamique de reprise de l’activité de bureau.

Les principaux points saillants du rapport sont:

Volume de location brut de 12,2 mpc au premier trimestre 2021, hausse de 5,3% au premier trimestre (en baisse de 25,4% en glissement annuel) Les espaces de travail Flex avec seulement 6% de part de crédit-bail, ont continué à rester en sourdine au cours du trimestre. Hyderabad a mené avec une part de 38%. Cependant, l’offre a enregistré une baisse de 14,0% sur une base trimestrielle en raison de la résurgence du COVID-19 au cours de la dernière partie du trimestre.L’absorption nette au T1 2021 s’est établie à 3,6 mpc, en baisse de 42,5% sur une base trimestrielle.

Une étude a révélé que les entreprises pourraient économiser des millions par an en adoptant des méthodes plus efficaces de gestion des espaces de travail. C’est pourquoi les organisations ont commencé à prendre des mesures pour réduire l’espace de bureau excédentaire depuis que la pandémie nous a frappés. Dans les circonstances actuelles de verrouillage et de travail à domicile, de nombreuses organisations perdent de l’argent en raison de la sous-utilisation des espaces de bureau. Cela donne une énorme impulsion au besoin d’évolution des lieux de travail au niveau supérieur et cela a abouti à l’émergence des centres d’affaires et des espaces de travail collaboratif comme la première option pour les entreprises de différents secteurs et territoires.

Les centres d’affaires et les acteurs du coworking ont toujours eu une approche méticuleuse et ont réévalué la nécessité de construire des espaces de bureaux plus résilients et offrant la flexibilité d’augmenter et de réduire leur taille avec de nombreuses offres de services ne se limitant pas aux progrès technologiques et des durées de location plus courtes pour aider. le locataire soit plus productif et augmente sa subsistance.

Gardant à l’esprit la situation actuelle du marché qui était anticipée l’année dernière, l’un des centres d’affaires indiens les plus réputés et les plus grands a également commencé à fournir des services de soutien aux entreprises inégalés à ses clients Fortune 500, de taille moyenne et en démarrage, en veillant à ce qu’ils restent concentrés sur leur cœur de métier. entreprises tout en prenant soin de tous leurs besoins commerciaux.

Les services sont répartis dans toutes les fonctions commerciales de base et les plus importantes telles que: les services fiscaux et TPS, les conformités légales et l’enregistrement de l’entreprise, les services de conciergerie, le support informatique, les services RH, les services marketing et les services administratifs. Outre toutes les autres précautions et protocoles Covid-19, ils ont également fait de tous leurs centres d’affaires à travers l’Inde un «Zero-Touch» dans le but de fournir des niveaux de service élevés à leurs clients tout en gardant à l’esprit leur bien-être et leur sécurité. priorité.

