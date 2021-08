Centres miniers chinois de Bitcoin et certaines de leurs destinations

La diaspora des centres miniers Bitcoin de la République populaire de Chine a déjà été signalée à plusieurs reprises. De même, dans différents médias, les différents appels de certains politiciens régionaux aux États-Unis pour attirer ces mineurs sont signalés. Cependant, le Texas, la Floride et d’autres entités de ce pays sont-ils les meilleurs endroits pour s’installer pour les mineurs chinois ?

Si les États-Unis ne sont pas la seule ou la plus rentable des destinations pour les fermes chinoises, c’est sûrement la plus stable. Ce dernier est un grand avantage pour la tranquillité des entrepreneurs de cette entreprise. Ceux-ci ont été tourmentés pendant des années par la bipolarité des autorités de Pékin concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies. Sur le plan politique et économique, la nation nord-américaine semble être la meilleure destination.

Malgré cela, il y a des aspects négatifs dans ce pays, qui sont compensés par des situations plus favorables ailleurs. Quoi qu’il en soit, on peut dire que l’endroit idéal pour exploiter n’existe pas. Tout dépend de l’adaptabilité des mineurs. Les autres destinations de ces entrepreneurs chinois sont l’Amérique latine, l’Europe et l’Asie centrale.

À quoi s’attendent les centres miniers chinois de Bitcoin lors de l’évaluation de leurs destinations possibles ?

Il existe un grand nombre de facteurs que les propriétaires de grands centres miniers chinois de Bitcoin évaluent lors de la migration. Le premier d’entre eux est la stabilité. Quitter un pays à l’environnement toxique pour que votre entreprise s’installe dans un pays similaire ne semble pas une décision très appropriée. En ce sens, les États-Unis sont au centre de l’attention.

Cependant, ce pays a ses faiblesses et les mineurs chinois évaluent d’autres aspects que la stabilité. Par exemple, la rentabilité, dont dépendent des facteurs tels que la valeur de la main-d’œuvre pour l’entretien ou le service ou les taxes et les frais. Dans la nation nord-américaine, les taxes varient selon l’état.

Compte tenu de ces derniers éléments, l’attrait des États-Unis devient un peu flou. Les mesures de la soi-disant guerre commerciale contre la Chine initiée par Donald Trump restent en vigueur.Ainsi, introduire des équipements technologiques aux États-Unis peut être coûteux. Les importations sont soumises à des droits de douane de 25 %.

En parallèle, les taxes varient entre 10% et 37% selon l’état en question, explique CoinDesk. La main-d’œuvre pour la réparation des équipements, qui tombent en panne très fréquemment, devient également coûteuse. Pour tout cela, les centres miniers de Bitcoin en Chine réfléchissent à deux fois.

Les États-Unis, l’Asie centrale et l’Amérique latine semblent être les destinations les plus probables pour les hubs miniers chinois de Bitcoin. Francis Suárez, maire de Miami, est l’un des plus enthousiastes à accueillir les mineurs asiatiques. Source : CNBC

Asie centrale, Moyen-Orient et Europe

Un autre des facteurs négatifs des États-Unis est l’éloignement. L’arrivée du matériel peut prendre de un à deux mois par bateau, alors que vers les pays proches de la Chine, cela prend au maximum deux semaines. C’est dans ce scénario que les nations d’Asie centrale, du Moyen-Orient et d’Europe entrent en scène.

Cette large gamme territoriale comprend la Russie, le Kazakhstan et la Géorgie, entre autres. Les conditions dans ces pays permettent à l’énergie d’être aussi bon marché qu’au Texas, par exemple. Mais la main-d’œuvre est moins chère, les normes de sécurité plus assouplies. Dans le même temps, les frais et taxes varient, mais sont généralement faibles.

Selon le PDG de Louxor, Nick Hansen, de tout le hashrate déplacé en Chine, 35% nicheraient dans cette zone, qui comprend l’Union européenne. Un autre 25 % irait en Amérique du Nord, y compris le Canada. Pendant ce temps, 15 % iraient vers les pays d’Amérique latine.

La même chose qu’il faut dire des pays de la zone, c’est que la stabilité varie en fonction de l’emplacement. En d’autres termes, plus ces hubs miniers Bitcoin se déplaceront vers l’ouest, plus ils atteindront la stabilité.

Destinations possibles en Amérique latine

Bien que le sous-continent latino-américain ne soit pas un lieu de prédilection pour les investisseurs internationaux, il présente quelques attraits, du moins pour les mineurs. Les turbulences politiques, l’instabilité économique et les rivalités interinstitutionnelles internes sont des problèmes aigus.

Cependant, ces problèmes peuvent être compensés par des ressources hydroélectriques abondantes, qui garantissent de faibles coûts d’électricité. Parmi ces nations, le Venezuela, le Paraguay et le Salvador se démarquent.

Le premier de ces pays est celui qui a la réglementation la plus claire et la plus ancienne pour l’exploitation minière de Bitcoin. La crise aiguë que traverse le Venezuela depuis des années a laissé un vide industriel qui augmente les réserves énergétiques excédentaires déjà disproportionnées. Rappelons que le barrage de Guri est l’un des plus importants au monde en capacité de production (10 GW).

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, sur les 24 États vénézuéliens, presque tous subissent des coupures d’électricité quotidiennes de 2 à 6 heures pour des raisons de rationnement. D’autre part, El Salvador, devient une autre des destinations amicales pour le minage de Bitcoin, bien que son instabilité interne ne le laisse pas très bien arrêté.

Le Paraguay est un autre des pays avec les plus grandes réserves, car il partage avec le Brésil l’un des barrages les plus énormes, Itaipu. Jusqu’à présent, un projet de loi devrait être approuvé au parlement pour fournir un cadre juridique pour l’activité minière.

