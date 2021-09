Centric Brands développe son activité avec Izod, coach – WWD

Centric Brands Inc. étend ses accords de licence avec Izod et Coach à d’autres catégories.

Avec Izod, l’accord de licence étendu de Centric englobe les vêtements de sport, les vêtements de sport et les vêtements de golf pour hommes. Dans le cadre de l’accord, Centric exploitera également la boutique de commerce électronique d’Izod, izod.com. Centric poursuit son accord de licence actuel pour les enfants et les accessoires Izod. Izod appartient à Authentic Brands Group.

De plus, Centric Brands est devenu le partenaire de licence exclusif de Coach. Dans le cadre de l’accord, Centric concevra, fabriquera et distribuera les bijoux fantaisie pour femmes Coach, et étendra la portée de Centric aux magasins de détail Coach, faisant de Centric la principale source de bijoux fantaisie Coach dans le monde via les canaux de vente en gros, de vente au détail, de point de vente et de commerce électronique.

Centric conçoit et fabrique des bijoux fantaisie Coach pour les points de vente Coach. Ce partenariat a débuté en 2015.

Centric est un important producteur et détenteur de licence de plus de 100 marques, dont Calvin Klein, Frye, Jessica Simpson, Nautica, Frye, Joe’s Jeans, Timberland, Tommy Hilfiger, Michael Kors et Under Armour, ainsi que Coach et Izod.

Dans les développements récents, Sid Keswani a rejoint Centric en tant que président en mai de Pandora, où il était président, Amérique du Nord. Auparavant, il a été chef de la direction de Fiesta Mart et a travaillé chez Target pendant 19 ans en tant que directeur de magasin. Ruth Hartman, conseillère chez Bain & Co., ancienne présidente de Lord & Taylor et ancienne chef de la commercialisation de Le Tote, a rejoint le conseil d’administration de Centric.

En janvier dernier, Centric a acquis Taste Beauty, le fabricant et distributeur de produits de beauté et de soins personnels inspirés de la culture pop.

En 2020, Centric, touché par la pandémie, a déposé le bilan du chapitre 11, mais est sorti du processus de restructuration la même année avec les nouveaux propriétaires Blackstone, Ares Management et HPS Investment Partners, Blackstone Centric étant le sponsor majoritaire. La restructuration a permis à Centric d’éliminer environ 700 millions de dollars de dettes. Pendant la pandémie et la faillite, Centric a fermé ses propres magasins, principalement sous les bannières BCBG, Robert Graham et Joe’s Jeans.

Vêtements de plage homme Izod.