Cephas Hour célèbre la musique de 2021 qui comptait – RedState

Ce fut une année de changement pour Cephas Hour. Sa neuvième année à proposer à ses auditeurs le meilleur du rock et de la pop chrétiennes d’alors et d’aujourd’hui a commencé avec le lancement sans cérémonie de la station de radio Internet où il était hébergé depuis le début. Intrépide, bien que quelque peu vexé, j’ai déplacé l’émission vers un format de podcast uniquement et j’ai continué.

En fait, être coupé de la station de radio a été une bénédiction. Ne craignant plus d’essayer de maintenir la durée du spectacle à strictement une heure ou de me sentir obligé de jouer toutes les années 80 tout le temps, je me suis étendu et j’ai embrassé une liste petite mais croissante de nouveaux artistes créant de la musique et partageant un ministère bien au-dessus de l’habituel la louange et l’adoration schlock imprègnent actuellement la musique chrétienne. Cela a été fait sans négliger les artistes et la musique des années 70, 80 et du début au milieu des années 90 qui ont fourni une si grande partie de la bande originale de nos vies. Je chéris les amitiés nouées en cours de route avec des artistes nouveaux et classiques, et je m’engage à continuer aussi longtemps que je le pourrai. Ce qui, espérons-le, durera au moins quelques décennies de plus.

Et donc, je termine la neuvième année de Cephas Hour avec sa toute première édition de révision. Ce que je ne pouvais pas faire avant, car si je l’avais fait, j’aurais dû inventer une machine à remonter le temps et remonter en 1987. Quoi qu’il en soit, toute la musique de cette émission est sortie (ou du moins sortie à la radio) cette année. Artistes:

• 7&7iS (https://mezzomusicltd.com/store)

• Reprise des coulisses (https://www.backstagerevival.com/)

• Ramener à la maison (https://www.bringinghomemusic.com/)

• Encens d’or et myrrhe (https://www.thegfmband.com/)

• Rachel Wilhelm (https://www.rachelwilhelm.com/)

• Shelly Moore (https://www.facebook.com/shellymooremusic)

• Soulbreather (https://www.soulbreather.com/)

• Terry Scott Taylor (https://www.patreon.com/terryscotttaylor)

• Le Chœur (https://thechoir.net/)

• Vecteur (https://mezzomusicltd.com/)

Vous pouvez écouter l’émission à la demande sur https://cephashour.com/2021/12/31/cephas-hour-episode-forty-one-release-date-december-31-2021/. Le podcast est également disponible via les services suivants :

Apple : https://podcasts.apple.com/us/podcast/cephas-hour/id1545525783

Google : https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9nb2xkZmlzaGFuZGNsb3ducy5jb20vY2VwaGFzaG91ci9jZXBvZC5yc3M

Radio iHeart : https://iheart.com/podcast/81284016/

Merci tout le monde. À plus de musique qui compte en 2022 !