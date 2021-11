Cepsa a obtenu un bénéfice net de 498 millions jusqu’en septembre

11/04/2021

Act à 10h29 CET

PE

Cepsa réalisé un bénéfice net au cours des neuf premiers mois selon les normes comptables internationales (IFRS) de 498 millions d’euros, principalement grâce à la hausse des prix du pétrole, de la production et des marges, par rapport aux pertes de 810 millions d’euros enregistrées au cours de la même période de 2020, a rapporté la société. Les résultats de la société détenue par Mubadala Investment et détenue par The Carlyle Group ont été affectés au cours de l’année écoulée par la détérioration des actifs, l’environnement de prix bas et la réduction de la demande.

Le bénéfice net ajusté (Clean CCS) au cours des neuf premiers mois de l’année s’élève à 295 millions d’euros, ce qui multiplier les 31 millions d’euros par plus de 9,5 enregistrés à la même période de l’année précédente.

Le résultat brut d’exploitation (Ebitda) s’est établi à 1 346 millions d’euros jusqu’en septembre, ce qui représente une augmentation de 48% par rapport aux 910 millions de la même période de 2020, tiré par la hausse des prix du pétrole et l’augmentation de la production de pétrole brut, amélioré marges et une augmentation de la production de raffinage, ainsi que des performances constantes des domaines Commercial et Chimique. Cepsa a continué optimiser les investissements sur cette période, jusqu’à 310 millions d’euros, contre 464 millions de janvier à septembre 2020.

Le cash-flow libre avant fonds de roulement jusqu’en septembre a connu une amélioration significative, de 55 millions d’euros en 2020 à 918 millions d’euros en 2021, principalement grâce à l’amélioration des résultats.

Cepsa a maintenu un position de liquidité solide de plus de 4 100 millions d’euros. La société a un profil de maturité long terme de 4 ans, avec des échéances de dette minimales jusqu’en 2024, et une dette nette au 30 septembre de 2 348 millions d’euros, ce qui représente une baisse de 475 millions d’euros par rapport à fin 2020, malgré la acompte sur dividende de 211 millions d’euros versé au cours du troisième trimestre 2021.

Cepsa continue d’avancer dans sa programme d’efficacité pluriannuel, un plan triennal qui vise à améliorer la marge brute et à réaliser des économies durables sur les coûts d’exploitation. Jusqu’en septembre 2021, 295 millions d’euros d’amélioration de l’Ebitda ont déjà été captés, en plus des 73 millions en 2020 dans le cadre du Plan de Contingence.

En Exploration et Production, Cepsa a enregistré une amélioration significative de vos résultats, atteignant un Ebitda de 615 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, soit 83% de plus qu’à la même période de 2020. Cette augmentation sur un an est principalement due à la hausse des prix du pétrole brut (+ 66%) , à la baisse des coûts de production -avec une baisse des charges d’exploitation de 11% sur un an-, et à une légère augmentation de la production (+ 1%).

Les prix du brut au troisième trimestre ont continué de grimper, avec un prix moyen du Brent de 73,5 $ le baril, consolidant le rebond connu depuis le premier trimestre de l’année.

Dans le Raffinage, malgré le fait que les marges aient été affectées par la hausse des prix de l’énergie, l’augmentation de la production dans les raffineries et l’application satisfaisante des mesures de rentabilité, se traduisent par un Ebitda de 117 millions d’euros sur la période de janvier à septembre, contre aux 34 millions d’euros enregistrés dans les mêmes mois de 2020 (+ 240%).

L’Ebitda de zone commerciale continue de s’améliorer, avec une augmentation de 12% par rapport à septembre 2020, à 345 millions d’euros, grâce à une bonne performance des marges et une approche rigoureuse de la rentabilité, malgré le fait que les volumes de ventes sont inférieurs de 15% aux niveaux d’avant la pandémie.

Chimie, aux niveaux prépandémiques

L’activité Chimie continue d’offrir des résultats très solides, avec un Ebitda de 355 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, ce qui se traduit par une Augmentation de 39 % par rapport à septembre 2020 (et 91% par rapport à la même période en 2019), principalement grâce à l’impact positif d’une amélioration de la stratégie commerciale, couplée à une tendance soutenue à des performances opérationnelles record depuis 2019.

Au cours du troisième trimestre, l’activité Chimie de Cepsa a franchi une étape importante avec la production des premiers volumes de LAB, matière première pour produire des détergents biodégradables, à partir d’huiles végétales.

changement de PDG

Le 15 octobre, Cepsa a annoncé la nomination de Maarten Wetselaar en tant que PDG de la société à compter du 1er janvier 2022. L’actuel PDG, Philippe Boisseau, restera dans la société après le transfert en tant que conseiller du PDG et du conseil d’administration.

Selon Boisseau, l’entreprise s’est bien comportée à ce jour et les perspectives sont bonnes pour le reste de 2021, malgré la volatilité récente des marchés mondiaux de l’énergie et la hausse des prix de l’énergie en Europe.

À son avis, des résultats « solides » 2021 sont dues aux initiatives lancées depuis le début de la crise du Covid-19 et à la focalisation continue sur l’efficacité, tant en termes de coûts que d’investissements. « Ces résultats constituent une base solide sur laquelle bâtir notre plan de transition énergétique », a-t-il souligné.

À cet égard, il a souligné qu’en 2021, la société a atteint progrès significatifs dans la construction d’une nouvelle organisation et dans la préparation et la réorientation de l’entreprise pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par la transition énergétique. « Par ailleurs, nous avons lancé un plan d’optimisation ambitieux, qui donne déjà de très bons résultats, avec environ 300 millions d’euros d’impact positif sur l’Ebitda réalisés au cours des neuf premiers mois de l’année », a-t-il souligné.