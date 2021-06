CERC propose d’acheter de l’énergie d’équilibrage sur les marchés au comptant

Les réserves pour le soutien des fréquences sont de trois types : primaire, secondaire et tertiaire.

La Commission centrale de régulation de l’électricité (CERC) a proposé un mécanisme qui permet aux centres de répartition des charges de se procurer une partie de l’électricité à utiliser pour les « services auxiliaires » du marché au comptant par le biais des bourses d’électricité. Les services auxiliaires sont utilisés par les gestionnaires de réseaux électriques pour améliorer la fiabilité et la sécurité du réseau électrique et ils contribuent également à rétablir la fréquence du réseau et à décongestionner les réseaux de transport.

Dans son dernier projet de règlement sur les services auxiliaires, la CERC a déclaré que pour le service auxiliaire de réserve tertiaire, le centre national de répartition de la charge devra notifier aux bourses d’électricité le montant des besoins en électricité sur une base journalière avant le début du marché journalier ou le marché en temps réel. Selon les experts, la demande de services auxiliaires tertiaires du marché spot se situera entre 1 500 mégawatts (MW) et 2 000 MW, et dans des cas extrêmes, elle peut atteindre environ 5 000 MW.

Dans le mécanisme du marché day-ahead, les acheteurs enchérissent pour l’alimentation électrique du lendemain tandis que le marché en temps réel fournit 48 fenêtres d’enchères tout au long de la journée sur les plateformes d’échange d’électricité. Le paiement des services auxiliaires sera effectué à partir du « compte de pool de déviation » où des pénalités sont perçues auprès des producteurs d’électricité pour la fourniture d’une quantité d’électricité supérieure ou inférieure à la quantité d’électricité promise.

Les services auxiliaires seront utilisés pour maintenir la fréquence du réseau à près de 50 hertz en cas de coupure brutale d’alimentation électrique programmée d’un générateur. Les réserves pour le soutien des fréquences sont de trois types : primaire, secondaire et tertiaire. Alors que la réserve primaire répond presque immédiatement, les réserves secondaires sont déployées auprès de l’opérateur du système pour soulager la réponse primaire. La réserve tertiaire, qui répond généralement en 15 minutes, a pour tâche de soulager les réserves secondaires et offre une assurance importante contre les pannes généralisées.

Sur la base de l’examen des opérations initiales, le CERC peut également diriger l’achat de services auxiliaires secondaires via le mécanisme d’appel d’offres basé sur le marché. L’introduction de tels services est également de bon augure pour l’adoption des énergies renouvelables. Afin de gérer le caractère infirme de l’énergie renouvelable, les discoms doivent prendre des dispositions alternatives pour se procurer de l’électricité d’équilibrage pour stabiliser le réseau. Le coût de l’équilibrage des énergies renouvelables a été estimé à environ 1,10 Rs/unité par la Central Electricity Authority.

