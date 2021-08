Cercle : « USDC sera adossé à des liquidités et des bons du Trésor »

Circle, l’une des principales sociétés de cryptographie au monde, a indiqué que Stablecoin USDC sera adossé à 100% à des liquidités et à des bons du Trésor américain, à court terme.

Conscient du sentiment de la communauté, de notre engagement envers la confiance et la transparence. En plus d’un paysage réglementaire en évolution, Circle, soutenu par Coinbase, a annoncé qu’il détiendra désormais la réserve de l’USDC entièrement en espèces et en bons du Trésor américain.

Soit dit en passant, le mois dernier, Circle a révélé que seulement 61% des jetons étaient adossés à de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. C’est-à-dire les fonds de trésorerie et du marché monétaire.

Plus précisément, Circle a publié un rapport de certification, datant du 16 juillet, une ventilation de ses actifs qui soutiennent Stablecoin USDC. En fait, selon la certification, la société a émis environ 22,2 milliards de dollars en USDC.

L’USDC sera adossé à 100 % en espèces

Selon une annonce de Circle, la certification de septembre montrera que toutes les réserves de l’USDC sont détenues en espèces et en bons du Trésor américain à court terme.

Très important, la société a déclaré que ces mises à jour ne seront pas reflétées dans la divulgation de support actuelle. Mais à l’avenir, les réclamations faites par les auditeurs Grant Thornton.

À cet égard, la présidente et COO de Coinbase, Emilie Choi, a posté un Tweet. Précisant qu’à partir de septembre 2021, les réserves de l’USDC seront détenues en espèces. Aussi, dans les trésoreries à court terme du gouvernement des États-Unis.

1/ Mise à jour rapide sur l’USDC. À partir de septembre 2021, les réserves de l’USDC seront détenues en espèces et en bons du Trésor américain à court terme. C’est l’approche que nous souhaitons pour les réserves de l’USDC. https://t.co/29liaGg2LA – Emilie Choi (@emiliemc) 23 août 2021

“Stablecoin a toujours été entièrement soutenu par des réserves égales ou supérieures à l’USDC en circulation. Ce qui donne aux utilisateurs la possibilité de toujours échanger une devise USDC contre un dollar.

Il a ajouté que Coinbase veillera à ce que les investissements dans l’USDC reviennent à un “profil d’investissement plus conservateur” d’ici la fin du mois prochain.

Circle a l’intention de devenir public

Pour sa part, en juillet, Circle a révélé son intention de devenir public plus tard cette année. Par l’intermédiaire d’une société d’acquisition à des fins spéciales (SPAC) Concord Acquisition Corp. dans le cadre d’un accord qui valorise Circle à 4,5 milliards de dollars.

Pour cette raison, Jeremy Allaire, PDG de Circle, a déclaré : « Grâce à cette transaction stratégique et à la dette publique finale, l’entreprise fait un pas de plus. Qu’il peut aider les entreprises du monde entier à se connecter à un système économique mondial plus efficace, inclusif et ouvert.

Fait amusant, Allaire a déclaré que le désir de devenir public venait de la croissance que Stablecoin USDC connaissait au cours de l’année précédente.

Devenir une banque commerciale ?

À cet égard, plus tôt ce mois-ci. Circle a annoncé sa volonté de devenir une banque commerciale nationale à part entière. Elle opère sous la supervision de la Réserve fédérale des États-Unis et du Département du Trésor. De même, avec le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Précisément, dans un dossier réglementaire diffusé le lundi 9 août, Circle a déclaré qu’il prévoyait de promouvoir une lettre bancaire nationale. Pour déplacer certains de vos services de traitement des paiements en interne.

« Dans le cadre de notre stratégie visant à réduire notre dépendance vis-à-vis des tiers, nous pourrions envisager à l’avenir d’obtenir un statut bancaire national américain ou d’évaluer l’acquisition d’une banque nationale. Cela nous permettrait d’accéder directement au système de la Réserve fédérale, réduisant ainsi le temps et les coûts de règlement des transactions.

Je termine par cette phrase de Solon d’Athènes : « Apprenez à vous gouverner avant de gouverner les autres.

