Cerdanyola prend les trois points après avoir battu CE Europe à domicile (4-1)

10/03/2021 à 20:06 CEST

Les Cerdanyola consolidé une belle victoire après avoir battu 4-1 à L’Europe  pendant le match joué dans le Municipale Les Fontetes ce dimanche. Les Cerdanyola est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Badalona. Du côté de l’équipe visiteuse, le CE Europe il a été battu par 1-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Espanyol B. Avec ce résultat, l’équipe Sardaño est troisième, tandis que la CE Europe Il est quinzième après la fin du duel.

La première mi-temps du match a commencé d’une excellente manière pour l’équipe Sardaño, qui a débuté à la Municipale Les Fontetes avec un peu de Dani Marti à la minute 25. L’équipe locale a encore ajouté, augmentant l’avantage grâce au but de Baldeh kandeh à 30 min. Plus tard, il a marqué le Cerdanyola, qui a pris ses distances grâce à un peu de Servetti à la 35e minute, concluant la première période avec un 3-0 à la lumière.

Dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui s’est approchée du tableau d’affichage avec un but de Bec à 66 minutes. Cependant, le Cerdanyola à la 72e minute, il a augmenté le score grâce à un but de Sanmarti, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 4-1.

En ce moment, le Cerdanyola obtient 10 points et le L’Europe  avec quatre pointes.

Les Cerdanyola affrontera le lendemain Andratx et le CE Europe jouera contre lui Terrassa.

Fiche techniqueCerdanyola :Becerra, Juan Carlos Oliver, Dani Martí, Kilian, Santiago Varese Nafa, Marcel Serramitja, Sanmarti, Rubén Gimenez, Servetti, Baldeh Kandeh (Kevin, min.68) et Nils (Pitu, min.68)CE Europe :Sergio, Alberto, Cano, Castell, Pastells, Pau López, Marc Esteban, Nolla, Serra, David Jiménez et Jordi CanoStade:Municipale Les FontetesButs:Dani Martí (1-0, min. 25), Baldeh Kandeh (2-0, min. 30), Servetti (3-0, min. 35), Cano (3-1, min. 66) et Sanmarti (4- 1, mini 72)